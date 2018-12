Ciudad de México— Alrededor de un centenar de mujeres de distintas entidades, con los hashtag #MujeresConOtálora y #SinMujeresNoHayDemocracia, hicieron público este lunes en redes sociales un escrito en donde respaldan la gestión de Janine Otálora al frente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Las mujeres reprobaron la actitud del magistrado José Luis Vargas, quien pidió la renuncia de Otálora por diferencias en la manera de resolver la elección de la Gubernatura de Puebla, en la que él propuso la anulación de los comicios, lo que quedó en minoría de tres votos contra cuatro por la validación, incluido el voto de la presidenta.El escrito compartido por las mujeres, que se identifican como integrantes de diferentes ámbitos profesionales --legal, público, cultural, social--, hace un reconocimiento a la labor de la presidenta del TEPJF."Reconocemos sus decisiones en la búsqueda siempre de la legalidad y en uso de su libre albedrío, de acuerdo con los elementos que se adminiculen a los expedientes que se analizan y resuelven en dicho organismo electoral", sostienen.La senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, difundió en su cuenta de Twitter el documento; entre las firmantes están las ex legisladoras del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Angélica de la Peña, Alfa González y Verónica Juárez (de la corriente Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos)."Respaldo a la magistrada @JanineOtalora por su probidad y porque la posición del magistrado @JL_VargasV es resolver las diferencias mediante la exclusión. Las diferencias son parte de la normalidad democrática; buscar la anulación de nuestros pares no lo es. #MujeresConOtálora", expresó Mercado en la red social.También suscriben el apoyo a la magistrada la Gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso (cuya calificación de su elección hizo patentes divisiones al interior de la Sala Superior del tribunal), así como la diputada de MC Martha Tagle, y la ex presidenta del TEPJF María del Carmen Alanís.Muchas mujeres que suscribieron el documento --y algunos hombres--, sólo pusieron su nombre, sin apellido.La mayoría de firmantes son de la Ciudad de México , aunque también hay de Morelos, Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas, Querétaro, Sinaloa.Ante la sugerencia pública del magistrado Vargas --en el semanario Proceso-- de que la presidenta del TEPJF renuncie, Otálora recordó, vía redes sociales, que la eligieron por unanimidad para un mandato de cuatro años (entró en noviembre de 2016 y le faltarían dos años como presidenta).

