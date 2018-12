Nominada a Suprema Corte renuncia a Morena

Ciudad de México— Loretta Ortiz, propuesta por Andrés Manuel López Obrador en la terna para ocupar el cargo de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentó su renuncia a Morena.Horas antes de comparecer ante senadores, la candidata a ocupar la vacante del ex Ministro José Ramón Cossío en la Corte, notificó de su decisión a la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, a través de una carta."En señal de mi compromiso con la aspiración a la alta responsabilidad e investidura del cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en el ánimo de despejar cualquier duda sobre la posibilidad efectiva de mi participación independiente, he presentado el día de hoy mi renuncia al partido de Morena", dice la misiva con fecha 17 de diciembre.Asimismo, señaló que decidió renunciar al ser consciente de la independencia que requieren los operadores de justicia."Como jurista y estudiosa del Derecho soy plenamente consciente de la necesidad de independencia de las y los operadores de justicia como presupuesto básico para el libre y pleno ejercicio de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado Mexicano, escribió."Asimismo, conozco las salvaguardas para la actuación independiente de juezas y jueces y sé que éstas no pueden significar, bajo ningún supuesto la restricción absoluta del derecho a la participación política que se encuentra reconocido en diversos instrumentos convencionales".Loretta Ortiz fue diputada federal por Morena de 2012 a 2015. La abogada será la tercera y última aspirante que comparezca este lunes ante senadores.

