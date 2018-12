Monterrey— El excandidato presidencial y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, demandó la realización de un Convencional Nacional Fiscal, que permita un reparto más equitativo de los recursos fiscales a estados y municipios, para terminar con las inconformidades que se presentan actualmente en los estados por el reparto de partidas federales, informó El Universal.Invitado por el partido Movimiento Ciudadano, Cárdenas Solórzano acudió a dictar una conferencia con motivo del aniversario 101 de la Constitución Política de Nuevo León, dada la experiencia de su participación en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.El también primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, electo por voto popular, mencionó que desde los años 40 no se realiza una convención de este tipo en el país, por lo cual es necesario volver a conformarla, para ajustar el reparto de recursos federales a los nuevos tiempos.“Yo simplemente recordaría que allá por 1942 se hizo la última, no sé si única convención fiscal, donde se reunió el gobierno federal con los gobiernos estatales y municipales, para establecer las fórmulas por las que se tenía que distribuir el ingreso que recauda la autoridad fiscal”, expuso Cárdenas.Me parece que en este momento sería oportuno, que se convocara a una nueva convención fiscal en todo el país, de modo que se establecieran nuevas normas, nuevos porcentajes, nuevas proporciones, de cómo se deben distribuir con equidad el recurso federal, para ver cómo puede considerarse que los estados reciban lo necesario para su desarrollo, insistió.Pero al mismo tiempo, asentó, debemos de seguir pensando que los estados que más aportan tendrán que seguir apoyando a los que por distintas razones se han quedado rezagados, y recalcó, “sería muy útil para el desarrollo democrático del país, que próximamente se convocara a una gran convención fiscal”.Sobre el mismo tema, reiteró en entrevista que sería muy conveniente que se convocara a una nueva convención fiscal, que permitiera establecer un reparto más equitativo de todos los recursos públicos, con participación de estados, municipios y la federación.Ante el hecho de que siempre se presenta este jaloneo cada que se discute el presupuesto federal, Cárdenas, señaló que la actual forma de distribuirse el presupuesto viene desde los años 70 u 80 y ya sería tiempo de revisar con las condiciones actuales.Cuestionado sobre las objeciones que observa en el actual esquema, comentó, “pues más que nada que hay muchas inconformidades de los estados y creo que esto es algo que tendrá que revisarse”.Por otro lado, Cárdenas se dijo partidario de una nueva Constitución de la República; pero será muy importante establecer primero quién será el responsable de discutir y aprobar una nueva carta magna, si el Congreso constituido, o si se va a elegir un Congreso Constituyente, cómo se elegiría y quiénes serían los integrantes; pero en cualquier caso tendría que haber un amplio movimiento de mayoría social favorable a un proyecto de esta envergadura.El ex líder nacional del PRD expuso asimismo que uno de los asuntos pendientes que deben revisar las dos cámaras del Congreso de la Unión, y en su ámbito las legislaturas de los estados, es que los presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales de justicia de los estados, no sean al mismo tiempo presidentes del Consejo de la Judicatura, que es el que tiene que vigilar el comportamiento y el desempeño de jueces, magistrados y ministros.Asimismo, mencionó que desde 1983 se realiza un Plan Nacional de Desarrollo que se debe presentar en los primeros seis meses de cada sexenio del gobierno federal, sin que a la fecha se haya realizado un seguimiento para saber si se cumple o no con dicho documento. Dijo esperar que durante el nuevo gobierno se dé una situación diferente.

