Agradece AMLO a sector empresarial

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció al sector empresarial por su participación en la nueva política de salarios mínimos, pues aseguró que son la pieza clave de este nuevo acuerdo.“Agradezco a los representantes del sector empresarial, porque ellos son pieza clave en este acuerdo. Los del sector obrero quieren que se aumente el salario, pero muchas veces los representantes del sector empresarial actúan de manera precavida o con más cuidado cuando se trata de aumentos al salario”, mencionó el tabasqueño.“Pero se ha llegado a un acuerdo, a un consenso, a una situación en que los empresarios de México están apoyando, pues tienen dimensión social”.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal también dijo que este es un acuerdo logrado gracias a los tres factores de la producción: el sector privado, obrero y el sector público.“Celebro y agradezco el apoyo de todos ustedes. A los trabajadores, representantes que hicieron este compromiso. A don Carlos Aceves, dirigente de la CTM, y a los dirigentes centrales, obreras, dirigentes sindicales de todas las corrientes del pensamiento”, agradeció el presidente.López Obrador agregó que este acto fortalece al Gobierno, a la sociedad y demuestra una madurez política plagada de responsabilidad, conciliación y acuerdo.Afirmó que, pese al aumento del salario mínimo, es necesario tener cautela para no incrementar la inflación. “Ahora estoy seguro aumentará el consumo porque van a mejorar los ingresos, hay que actuar con cautela. No se trata de aumentar el salario por decreto, no se puede actuar de manera irresponsable, hay que tomar siempre en cuenta al Banco de México para cuidar que no se dispare la inflación.“Porque si no, aunque tengamos aumentos de salarios, con una inflación alta se pierde poder adquisitivo”, indicó el presidente.

