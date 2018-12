Afirma SHCP que recortes son por gasto opaco

Ciudad de México— Las reducciones del gasto a las Secretarías son en gasto de operación, el cual era ejercido con poca trasparencia, aseguró Carlos Urzúa, Secretario de Hacienda."Esas reducciones son básicamente en el gasto de operación. Eso es lo nosotros siempre dijimos que iba a pasar, nunca mentimos", dijo en respuesta a señalamientos de diputados de oposición durante su comparecencia.El gasto de operación incluye gastos como transporte, sueldos, viáticos y otros necesarios para la operación de cada dependencia.La reducción atiende a un gasto poco eficiente registrado, el cual se ha ejercido con poca transparencia y corrupción, lo que ha provocado un incremento desmedido del mismo, señaló el funcionario."¿Por qué? Pues por toda la corrupción, todos los moches y la falta de transparencia", señaló.Agregó que el recorte es para todas las dependencias y todas deben cooperar."Todo mundo tiene que cooperar, tenemos que cambiar. No puede darse ese exceso en términos de gasto corriente que está disparándose por todos lados y nos va a llevar a la ruina", afirmó.Destacó que el propio cuerpo legislativo optó por un recorte de 20 por ciento en su Presupuesto y que la Secretaria a su cargo enfrentará una reducción de la misma magnitud.Para las entidades, el proyecto de presupuesto considera un incremento de 8.3 por ciento en las participaciones, en promedio, y ninguna entidades verá reducciones en cuanto a participaciones y aportaciones, aunque algunos recibirán más, según las fórmulas establecidas en la Ley, dijo el funcionario."Algunos estados y municipios que le están echando muchas ganas por supuesto que son recompensados, no por nosotros, es una fórmula, por la fórmula que está en la Ley de Coordinación Fiscal", explicó.Añadió que las entidades deben hacer esfuerzos por mejorar su recaudación local y no sólo debe pensarse que el Gobierno federal tiene que asignarles recursos.Como ejemplo mencionó el caso de Jalisco, entidad en la que se han eliminado algunos impuestos como la tenencia, situación que ha dejado que las finanzas de la entidad dependan casi en su totalidad del impuesto local sobre nómina."Somos una República federal. Nosotros no podemos meternos con los estados y los municipios, nosotros queremos que los estados fortalezcan más sus finanzas", señaló."El pensar que el Gobierno federal puede mandar dinero a todos lados de todos los estados y municipios, cuando realmente no hay un poquito de interés de algunos de ellos de incrementar su propia recaudación pues no nos lleva a nada", aseguró.

