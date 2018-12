Ciudad de México.- Siemens, Bimbo, Toks, y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) integrarán el Consejo Consultivo de Alliance for Integrity capítulo México, que busca desarrollar y compartir las mejores prácticas enfocadas al combate a la corrupción y la promoción de la ética y la integridad empresariales, como pilares para impulsar el desarrollo de México.En el contexto de transformación que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, se integró este consejo enfocado en apoyar las acciones contra la corrupción empresarial.La presidencia del consejo estará a cargo de Gustavo Pérez, director de Responsabilidad Social de Grupo Toks y de Juan Ignacio Díaz, CEO de Siemens para México, El Caribe y Centroamérica, como vicepresidente."La lucha contra la corrupción es un objetivo prioritario que nos permite lograr un desarrollo sustentable que perdure en el tiempo y genere un valor duradero en la sociedad", expresó Díaz.Sostuvo que en Siemens "nos sentimos afortunados de ser testigos y agentes activos en la promoción de la integridad junto con Alliance for Integrity, en un momento histórico de México donde se ha posicionado el combate a la corrupción como prioridad para erradicar la pobreza, fomentar la democracia, la equidad y la justa competencia en el mercado".De esta forma se buscará desarrollar proyectos para combatir la corrupción en el mercado mexicano y crear ecosistemas más justos que promuevan la integridad y el cumplimiento en los negocios, impulsando un desarrollo sostenible de México.Cabe recordar que la publicación independiente "Fuchsbriefe" reconoció a Siemens como la mejor con el mejor sistema de cumplimiento de las 30 empresas que cotizan en la bolsa alemana y en el 2018 alcanzó el primer lugar en el Dow Jones Sustainability Index.Siemens y Alliance for Integrity han trabajado en proyectos de colaboración desde hace dos años, como la publicación de la guía de bolsillo ¡No Excuses! Acción colectiva que contextualizó a la realidad mexicana sobre las 10 excusas utilizadas con mayor frecuencia por los empleados para justificar actos ilícitos y ofrece argumentos claros en su contra.Además trabajan en la capacitación en prevención de la corrupción, a través de la iniciativa "De empresas para empresas", donde expertos pertenecientes a grandes empresas capacitan a representantes de pequeñas y medianas empresas con poca o ninguna experiencia, en contrarrestar la corrupción dentro de su propia organización.También integran el consejo consultivo la embajada de Alemania, la Coparmex, el Centro de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible Persé; el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Universidad Anáhuac México, entre otros.

