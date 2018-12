Matan a alcaldesa de Coahuila

Sabinas, Coahuila— Luego de que la alcaldesa de Juárez, Olga Gabriela Kobel Lara, fuera reportada como desaparecida desde el lunes pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila informó ayer que la priista fue asesinada por un contratista municipal con quien tenía una relación sentimental.El fiscal Gerardo Márquez aseguró que, con base en el testimonio del contratista, la edil de 42 años murió la mañana del lunes en que desapareció, después de una discusión entre ellos y derivado de al menos dos balazos de un revólver.“Cerca de las 5:30 (horas)”, narró Márquez en rueda de prensa, “(Kobel) salió de su domicilio para reunirse con esta persona, ‘David N’”.“Se vieron en algún lugar de Sabinas, posteriormente se reunieron y acudieron a una propiedad del contratista”.El testimonio del homicida confeso, señaló el fiscal, establece que le disparó casi a las 8:00 horas y ocultó el cuerpo de la alcaldesa, restos que la autoridad no había ubicado hasta ayer.“Derivado de esta discusión, los datos de prueba que tenemos es que la privó de la vida, que lo hizo a través de disparos de arma de fuego y que finalmente ocultó el cuerpo en las inmediaciones de un predio de su propiedad”, señaló Márquez.De acuerdo con el funcionario, la Fiscalía analizó los mensajes enviados a familiares y conocidos desde el celular de Kobel.Aunque la alcaldesa murió a las 8:00 horas, el homicida confeso siguió enviando mensajes desde ese aparato hasta las 17:00 horas del lunes para confundir, dijo el fiscal.Informó que, además del contratista, hay otra persona detenida y que operó como copartícipe, pero no dio detalles.La noche del lunes, el esposo de Kobel reportó la desaparición de la mujer, madre de dos hijos, que salió de Juárez a Sabinas a recoger a su hija y luego iría a un evento en Múzquiz, a donde no llegó.Las investigaciones de la Fiscalía estatal arrojaron que el vehículo en que viajaba Kobel hacia Múzquiz, una Chevrolet Silverado propiedad del Ayuntamiento, fue localizado sin señales de violencia abandonado en la colonia Sarabia del municipio de Sabinas.La FGE desplegó a efectivos para localizar a Kobel y después el Gobierno de Coahuila descartó el uso de violencia y la participación de la delincuencia organizada en la desaparición de la edil de Juárez.“Por las pesquisas llevadas a cabo hasta ahora se concluye que no hay indicios de la participación de algún grupo de la delincuencia organizada, ni del uso de la violencia ni de la comisión de algún acto delincuencial”, informó el Gobierno estatal en un comunicado.Kobel asumió el 1 de enero de este año como alcaldesa por el período de un año y su gestión terminaría el último día de diciembre, debido a que el PRD ganó la elección de este año en ese municipio para un período de tres años.El municipio de Juárez, uno de los de menor población de Coahuila, se encuentra al oriente del estado, colindante con Progreso y Sabinas, en la región carbonífera. En ese municipio se localiza la Presa de Don Martín.

