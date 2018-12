Ofrecen incentivos por invertir en Tren Maya

Palenque, Chiapas— El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó ayer a la iniciativa privada a invertir en la construcción del Tren Maya, y anunció que habrá subvenciones para las empresas que participen y cumplan satisfactoriamente.“Aprovecho para convocar a empresarios a que participen en esta obra. No todo va a ser inversión del Gobierno, la mayor parte va a ser del sector privado”.“En el presupuesto hay 6 mil millones de pesos para empezar, pero no alcanza con eso, esa es inversión pública y necesitamos hacer una mezcla de recursos, necesitamos también inversión privada”, señaló durante la puesta en marcha del proyecto en el antiguo aeropuerto de Palenque.Tras señalar que el objetivo es concluir la obra en cuatro años, López Obrador adelantó que a más tardar en dos meses se lanzará la licitación de los primeros cuatro tramos de la vía de mil 525 kilómetros.Sin decir cifras, explicó que por cada kilómetro que construyan las empresas, éstas recibirán un porcentaje de apoyo por parte del Gobierno una vez que se revise si el tramo es de calidad y tiene la fortaleza suficiente no sólo para trenes turísticos y de pasajeros, sino también de carga.“Se ha dividido este circuito en siete grandes tramos. Si se hacen cargo de un tramo, previa licitación, gana una empresa, un consorcio, estamos hablando que un tramo puede significar una inversión de 15 mil a 18 mil millones de pesos.“Se calcula entre 50, 60 millones por kilómetro, más lo que son los trenes, el material rodante. Tenemos ya ese derecho de vía, lo que se invierta por parte de las empresas que acepten la concesión van éstas a contar con un estímulo, una subvención del gobierno”, reiteró el mandatario federal.Lla Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar pidió que el proyecto cuente con todos los estudios ambientales necesarios y su trazo respete los límites de las áreas naturales protegidas.La Red de Productores de Servicios Ambientales (Repseram) reprobó que se promueva la obra sin garantizar a los pueblos indígenas una consulta previa, libre e informada. Sin embargo, López Obrador no hizo mención al posible impacto ambiental.Destacó que la obra permitirá mejorar la conectividad del sureste, reactivar la economía en la región, generar empleos, hacer un reordenamiento urbano, así como impulsar el turismo cultural.“Si con el tren logramos que se incremente la afluencia turística, esto va generar empleos, trabajo, va a significar bienestar para Palenque y para otros estados del sureste”, apuntó.Acompañado de miembros de su gabinete y gobernadores de la región, López Obrador destacó que en el Presupuesto 2019, que se entregó el sábado a la Cámara de Diputados, se le da especial atención al sur-sureste.“Ya le llegó la hora al sureste, su tiempo, por eso esta obra importantísima. Voy a estar al pendiente de esta obra, que tenemos que terminar, los mil 509 kilómetros, en cuatro años, me canso ganso", agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.