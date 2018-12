Palenque.- El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, aseguró que la rehabilitación de las vías férreas para la construcción del Tren Maya se hará con estricto respeto al ecosistema y con estudios de impacto ambiental.Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la puesta en marcha del proyecto, el mandatario estatal aseveró que la vida silvestre de los bosques y selvas no correrá ningún peligro."Al contrario, se protegerá el majestuoso vuelo del quetzal y la sagrada figura del jaguar para los mayas", afirmó el Gobernador en el Antiguo Aeropuerto de Palenque, donde se ubicará la estación terminal del tren"Refrendemos gustosos este proyecto del Tren Maya. Esta infraestructura es para el progreso de México y, en especial, para todos los estados del sureste", añadió.El Gobernador afirmó que el Tren Maya consolidará la conexión entre los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y detonará nuevos destinos turísticos del mundo maya,."Esta magna obra de infraestructura, como todos sabemos, es una inversión que generará fuentes de empleo y mayores ingresos, conectando, a la vez, a las comunidades de los pueblos originarios", destacó.No somos museoEn representación de las 12 etnias mayas de Chiapas, Emilio Ramírez, secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno estatal, encabezó el ritual para pedir la anuencia a la Madre Tierra para la construcción del tren.Durante la ceremonia, ofrecieron a la tierra, al son de la música de un grupo de San Juan Chaoula, la luz de las velas, el olor a incienso, además de alimentos y bebidas como aguardiente, pozol y cacao."Es algo histórico, es algo histórico en nuestra tierra, en nuestra nación, con usted, señor Presidente, que nos está tomando en cuenta", manifestó."Que la construcción del Tren Maya sea para el bien y por el bien de nuestros pueblos y hermanos indígenas. Respaldamos esta construcción", manifestó.A un lado del Presiente, mientras se desarrollaba el ritual, Ramírez advirtió que a los pueblos indígenas se les ha tenido en el olvido, por lo que exigen justicia social."Por mi voz habla la voz de muchos hermanos y hermanas indígenas, (...) porque muchos nos han considerado nada más como museo. No somos museo, señor Presidente."El pueblo maya aquí está presente y no nos hemos extinguido. No somos museos, ni mucho menos extranjeros en nuestra propia tierra. Somos mexicanos. No nos importa si nos dicen indios, indígenas, pueblos originarios, eso no nos importa; lo que nos importa es que somos de esta patria", abundó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.