Critican legisladores reparto en Presupuesto 2019

Ciudad de México.- Legisladores de Oposición criticaron los recortes y los aumentos asignados a dependencias en el presupuesto federal para 2019, al considerar que se pone en riesgo a sectores estratégicos.Clemente Castañeda, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, cuestionó el gasto elevado para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)."Además de ser incongruente, nos preocupa el apoyo económico que pretende otorgar a la @SEDENAmx: tendría el presupuesto más elevado en su historia."Al parecer, al nuevo gobierno NO le ha quedado claro que queremos #SeguridadSinGuerra", tuiteó.El diputado priista Fernando Galindo, ex subsecretario de Egresos de Hacienda, reprochó reducciones en programas prioritarios para el desarrollo del País."Hoy se entregó a la @Mx_Diputados el Paquete Económico. Preocupa que se están descuidando programas que detonan el crecimiento económico. Tales como el Fondo Emprendedor, la Promoción Turística y los programas de Vivienda."En el Proyecto de Presupuesto 2019 se están reduciendo los recursos para la Policía Federal y los subsidios de seguridad pública para las Entidades Federativas. Son temas que tendremos que revisar", publicó en redes sociales.El PAN y el PRD advirtieron que impulsarán modificaciones al proyecto presupuestario."Mediocre e insuficiente la meta de crecimiento económico para 2019 del nuevo Gobierno Federal. Con más deuda y precios altos a la gasolina, las familias mexicanas serán las más afectadas", escribió Marko Cortés, dirigente del PAN.En un comunicado, Cortés destacó que la propuesta del Ejecutivo incumple con la promesa de bajar el precio de las gasolinas, ya que en la Ley de Ingresos no se reduce el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), lo que mantendrá su alto precio, uno de los principales factores, dijo, de la inflación.Además, indicó, preocupa que el Gobierno federal en términos reales haga un planteamiento de mayor deuda, que no concuerda con el discurso oficial del 1 de diciembre ni con sus compromisos de los últimos meses.En primer plano, aseveró el panista, la deuda neta para 2019 es igual a la de este año: alcanzará el 45.3 por ciento del PIB, casi 11 billones de pesos.La propuesta del Ejecutivo sobre el incremento real de la deuda pública queda evidenciada cuando se estima que su costo financiero para 2019 será de 749 mil 074 millones de pesos, superior en 11.4 por ciento real respecto a 2018, abundó.Es decir, alertó, por manejo de deuda los mexicanos pagarán 77 mil millones adicionales que el año anterior."El paquete económico 2019 no generará confianza en los mercados porque los proyectos estratégicos de este gobierno federal son populistas y electoreros, en consecuencia, no impulsarán la generación de empleos, ni el bienestar social respecto del recurso público invertido, ya que carecen de metas concretas y de estudios serios sobre su impacto", indicó.El presidente del PRD, Ángel Ávila, criticó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 castiga de forma severa al campo, a la ciencia y al medio ambiente."Es un presupuesto inadmisible que castiga severamente rubros como el campo con casi una reducción del 30 por ciento, el apoyo a la Ciencia y la Tecnología jamás había tenido una reducción así en los últimos 10 años con casi 4 mil millones menos, así como una reducción del 30 por ciento en los recursos destinados a la Secretaría del Medio Ambiente", acusó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.