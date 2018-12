Se niega cervecera a consulta popular

Ciudad de México— La cervecera estadounidense Constellation Brands rechazó que sea sometida a consulta su inversión de mil 400 millones de dólares en el Valle de Mexicali, Baja California."Entiendo y respeto. No comparto, no compartimos como empresa, la aceptación de la solicitud de plebiscito por parte del Instituto Electoral", dijo Daniel Baima, presidente de Constellation.El Instituto Electoral de Baja California admitió hace unos días a trámite la solicitud de la Asociación Colectivo Plebiscito Estatal, para realizar una consulta popular donde los ciudadanos digan si están de acuerdo o no con la planta cervecera y que se utilice agua de la comunidad para esa obra.Baima señaló que las consultas en el Estado son para preguntarle a la gente respecto de cuestiones de Gobierno, no sobre si una empresa se construye o no.La planta, que tiene proyectado producir 5 millones de hectolitros anuales de cerveza, requerirá de un consumo de 1.8 millones de metros cúbicos de agua, que es el equivalente a lo que se extrae de un pozo de los más de dos mil que existen en el Valle de Mexicali, explicó Baima."Realmente nuestro consumo de agua es irrelevante para el volumen de agua que existe y que se consume, no solamente en Mexicali, porque Mexicali le entrega agua a Tijuana, a Tecate, etcétera", destacó."Tenemos que mejorar la parte social; necesitamos de inversión, necesitamos de fuentes de trabajo y este tipo de iniciativas de este grupo no están alineadas con lo que el País quiere", insistió.En un comunicado, el Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali dijo que si bien los instrumentos de participación ciudadana son importantes para el desarrollo de la sociedad, éstos no pueden aplicarse a proyectos que ya fueron autorizados y cumplen con todos los requisitos que establece la ley.De aprobarse, consideró, sentaría un mal precedente para cualquier proyecto de inversión privada en el País, presente y futuro, nacional o extranjero.

