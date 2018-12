En alerta comunidades por Tren Maya

Chetumal— La construcción del Tren Maya tiene en alerta a los habitantes de ejidos forestales y a las comunidades indígenas de Quintana Roo, quienes afirman que no se les ha informado sobre los impactos ambientales que tendrá el proyecto en su territorio.Miguel Ku Balam, representante de la Red de Productores de Servicios Ambientales "Ya´ax Sot´Ot´ Yook´ol Kaab" A.C. (Repseram), reprobó que el Gobierno federal promueva la obra, sin garantizar a los pueblos indígenas una consulta previa, libre e informada, como establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Dicha organización agrupa a 36 ejidos y comunidades forestales que representan la tercera parte del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, y tres ejidos del Municipio de Calakmul. Sus parcelas representan un total de 240 mil hectáreas."Nosotros como indígenas mayas no nos oponemos a que el Tren Maya pase por aquí, pero estamos viendo que tampoco habrá un beneficio para nosotros. Siempre que viene un megaproyecto de este tipo, son los grandes empresarios los que se benefician", expresó Miguel.De acuerdo con el representante de Repseram, promotores del Tren Maya les convocaron a una primera reunión informativa, pero no les informaron sobres los impactos ambientales que ocasionará el megaproyecto.Por lo anterior, la Repseram dirigió un oficio al Presidente Andrés Manuel López Obrador en el que expresa que no permitirán que se violenten sus territorios y rechazan todo intento de simulación de consulta pública."Rechazamos cualquier diagnóstico de tipo forestal o faunístico sin la participación de las comunidades indígenas, con la intención de justificar las afectaciones y destrucción de la selva para establecer el Tren Maya, que no tiene nada de maya ni de beneficio a la población maya. No queremos ser un Cancún o Riviera Maya donde las cadenas hoteleras son los únicos beneficiarios", señaló la Repseram en el oficio.Zendy Celeste Evan Chan, representante de la Red de Turismo "Caminos Sagrados", la cual agrupa a ocho ejidos y cooperativas indígenas mayas que promueven el ecoturismo sustentable acudió a la reunión informativa convocada por los promotores del proyecto, pero advirtió que no está definido bajo qué parámetros participarán las comunidades indígenas."Nos invitaron a participar para que nos tomaran en cuenta, pero no tienen clara la estructura bajo la cual vamos a participar, hay un coordinador del proyecto y hemos tenido nada más una reunión."Sólo nos presentó un panorama muy general, pero no hay nada todavía que nos diga a nosotros en qué nos beneficia, eso no nos lo han hecho saber. Es más, nos dijeron que todavía no nos pueden presentar un proyecto ejecutivo porque no lo hay", indicó Zendy.Las comunidades demandaron mesas de trabajo comunitarias para discutir los planes de desarrollo que se pretenden implementar en sus territorios.Demandan explicación de los beneficiosPromotores del ecoturismo como una forma de preservar los ecosistemas naturales, habitantes de este municipio donde se localiza la reserva Siijil Noh Ha, que en la lengua maya significa "donde brota el agua", ignoran los beneficios del Tren Maya.En este lugar, ubicado a ocho kilómetros al sur del Municipio de Felipe Carrillo Puerto, con dirección a Bacalar, el cual está rodeado de un sistema de lagunas que conducen a un cenote de donde emana agua todo el año, al visitante se le da la bienvenida con un paisaje en tres dimensiones.En primer plano, la laguna de Siijil Noh Ha; al fondo la selva maya tropical, y un poco más arriba, el aleteo de las golondrinas mangleras o el parloteo de un tucán pico de canoa.La reserva cuenta con senderos de selva en los que predomina una gran variedad de aves canoras entre las que se pueden encontrar golondrinas mangleras, el tucán pico de canoa, la chara yucateca, el martín pescador, entre otras.La consolidación de este lugar como una reserva ecoturística ha sido un esfuerzo de 250 indígenas mayas pertenecientes al Ejido de Felipe Carrillo Puerto, quienes se organizaron para hacer del ecoturismo una actividad que les proporcione ingresos y evitar la destrucción de la selva.Eugenia Yam Pérez, administradora del ejido, explica que los ejidatarios administran esta reserva con base en las decisiones que toman en asambleas públicas que se llevan a cabo en lengua maya y donde todos tienen derecho a participar. De igual forma, cada tres años se reparten en partes proporcionales las ganancias que dejó el ecoturismo.Precisamente por el sistema de organización interna que tiene el ejido, la construcción del Tren Maya puso en alerta a los ejidatarios, ya que afirman que no han sido consultados sobre este proyecto."Mis dudas, como las de todos, son: ¿qué beneficios nos va traer?, ¿en qué va impactar en la zona maya?, ¿va a traer empleo?, eso nos intriga a todos. Más que nada lo que pedimos es que se tome en cuenta a la población maya. En lo que respecta al ejido, las decisiones se toman mediante una asamblea general", señala.En opinión de Eugenia, los promotores del Tren Maya tendrían que participar en una asamblea para que los ejidatarios despejen sus dudas."La persona que esté viendo todo lo que es del Tren Maya se debe presentar a una asamblea general para que les explique a los ejidatarios todo lo relacionado al Tren Maya."Es importante que la comunidad tenga conocimiento de lo que se está realizando y también hay mucha preocupación sobre qué va a pasar con el turismo de bajo impacto que tenemos aquí. También, a mayor turismo vamos tener mayor inseguridad", expone.Víctor Adán Rosales Hernández, observador de aves, suele recorrer los senderos de Siijil Noh Ha para fotografiar aves. El colibrí, dice, es su favorito. Apenas hace unos días acudió al Encuentro Nacional de Aves donde los asistentes expresaron su preocupación por los impactos que tendrá el Tren Maya."Yo sé que hay gente que aplaude este proyecto, pero creo que no deberíamos de impactar una selva virgen que no necesita un tren. Nos preocupa que se altere la ruta de las aves y eso no lo podemos permitir porque este es su hábitat", afirma Víctor.