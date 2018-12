Espera Ebrard que no haya cambios al T-MEC

Ciudad de México.- El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard advirtió que si Estados Unidos y Canadá hacen cambios al documento del Tratado de libre comercio (T-MEC) México haría lo propio."Si ellos lo modifican, tendríamos nosotros también que revisar las cosas. Hoy por hoy pues ya la versión que se tiene es la versión en la que se dio un entendimiento entre los tres países; esperamos que no haya cambios. Alguien me preguntaba '¿Y si lo cambian?', pues también tendríamos nosotros que evaluar esos cambios y tendremos que hacer otros", indicó."Podría abrirse una caja de Pandora, por eso lo mejor es no abrirla", insistió luego de reunirse en el Senado con las comisiones encargadas de atender las relaciones con América del Norte, América Latina, Europa y Asia, Pacífico y África.Ebrard, quien rindió protesta como Canciller la semana pasada, dijo que en la reunión los senadores le aconsejaron que México debería recuperar su presencia en los organismos internacionales de acuerdo a su peso y su aportación. Ante esto, él expuso algunos planes."Busquemos con Estados Unidos un entendimiento. Hay muchas cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo, pero podemos y debemos buscar aquellas en las que sí estemos de acuerdo. Como, por ejemplo, la inversión y el desarrollo de México y de Centroamérica a ellos también les debe interesar y hasta ahora hemos encontrado buena disposición para analizar eso", afirmó Ebrard.El canciller dijo que también planteó un acercamiento con Asia y Europa para llevar más inversión a México."La política exterior de México debe ser basada en su prestigio, el prestigio del País y en sus intereses. Debe traer a México como consecuencia que podamos crecer más rápido, que nos vaya mejor en lo económico y en lo social, eso es lo que vamos a hacer", sostuvo en entrevista.También, Ebrard reiteró a los senadores que el tema del muro en la frontera no ha sido tratado en las conversaciones entre los Presidentes de México y Estados Unidos."Me preguntaron que si lo habíamos discutido con Estados Unidos y no, no, no lo hemos discutido, no ha sido tema hasta el día de hoy", agregó.