Litiga Gordillo por sus 'derechos laborales'

Ciudad de México— La lideresa magisterial Elba Esther Gordillo busca la restitución de sus derechos laborales como maestra y litiga una demanda de amparo para forzar a las autoridades educativas a dar respuesta a sus peticiones.Gordillo, quien ha anunciado públicamente su intención de buscar “nuevos liderazgos” en el SNTE, promovió el 27 de noviembre una demanda de amparo para reclamar la falta de respuesta a escritos que presentó en agosto a la SEP y a la Dirección General de Servicios Educativos Integrados al Edomex (SEIEM).Los escritos originales fueron presentados el 22 y 31 de agosto, días después de que Gordillo fue absuelta del cargo de lavado de mil 978 millones de pesos.Ninguna de las autoridades mencionadas contestó los escritos, por lo que con el amparo, Gordillo busca obligarlos a que respondan.En tanto, la dirigencia nacional del PRD afirmó que la abrogación de la reforma educativa es un pago de favores del Presidente Andrés Manuel López Obrador a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).“A mí me huele más a un pago de componendas políticas con Elba Esther Gordillo con la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación que fueron aliados políticos y electorales del Presidente de la República”, mencionó Ángel Ávila, presidente interino del sol azteca.“Se están pagando favores políticos nadie habla del derecho a la educación de calidad que debieran tener los niños y niñas en nuestro país”.Ayer, la dirigencia nacional y legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) sostuvieron una reunión en el Senado con Alcaldes perredistas de distintas entidades del país, con el objetivo de darles un reconocimiento.Entrevistado al salir de la reunión, Ávila sostuvo que la cancelación de la reforma educativa es un error del Presidente López Obrador, ya que se podría regresar a un esquema de compra y venta de plazas.“Es un error haber abrogado el tema de la reforma educativa creo que buena parte de la falla de la reforma educativa fue su implementación, pero tenía cosas muy buenas para la sociedad que era por ejemplo que las plazas de profesores no pudieran ser heredadas o vendidas por los líderes caciquiles del sindicato”, mencionó.

