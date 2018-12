Pide Nayarit desafuero de 2 Magistrados

Ciudad de México— La Fiscalía General de Nayarit solicitó al Congreso del Estado el desafuero de dos Magistrados y cuatro jueces por su presunta participación en un fraude contra cerca de 60 mil derechohabientes del Infonavit.Tras entregar la solicitud en la sede del Poder Legislativo, el Fiscal Petronilo Díaz Ponce Medrano detalló que tras un año de investigación se obtuvieron indicios de esta operación que ocurrió en dos etapas entre los años 2013 y 2018.Explicó que en un despacho particular se tramitaron juicios contra miles de demandados con constancias falsas y sin notificaciones ni emplazamientos que concluyeron en sentencias para que el Infonavit recuperara miles de casas en los estados de Chihuahua, Nayarit, Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco.Las actuaciones fueron firmadas por jueces, secretarios y notificadores del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en los municipios de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, quienes ya estaban instruidos por los dos Magistrados presuntamente implicados.Las miles de escrituras adjudicadas al Infonavit fueron realizadas por un mismo notario público."Se realizó una asociación, arreglos y convenios entre apoderados legales y funcionarios de Infonavit, un despacho externo de abogados, funcionarios del Poder Judicial del Estado, encabezados por el entonces Magistrado presidente, un Magistrado más, cuatro jueces de primera instancia, diversos funcionarios judiciales y un notario público", advirtió."Los anteriores hechos pudieran ser constitutivos de los delitos de falsificación de documentos, fraude específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, contra la administración de justicia y los cometidos en la custodia de documentos, todos del Código Penal del Estado de Nayarit".Aunque el Fiscal evitó dar los nombres de los jueces y magistrados, el vocero de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, identificó a Pedro Enríquez Soto, ex Magistrado Presidente del TSJ, y a los jueces Mario Alberto Cervera López y Braulio Meza Ahumada.En este caso también están involucrados el notario público Antonio Humberto Herrera López y la ex delegada del Infonavit, Karina España García.El presidente del Poder Judicial de Nayarit, Ismael González Parra, dijo que se castigará cualquier acto de corrupción que involucre a funcionarios judiciales."Si de las investigaciones se deriva responsabilidad para algún servidor judicial, léase magistrado, juez, secretario o notificador que haya incurrido en una conducta ilícita, debe prevalecer el imperio de la ley y, por ende, sancionarse con todo rigor", advirtió.Dijo que de ser el caso de que dichas conductas sean constitutivas de hechos que la ley señala como delitos, habrá juzgadores que de manera imparcial, independiente y con estricto apego a la ley resolverán lo que en derecho corresponda.Indicó que la honorabilidad y el respeto de nuestra institución no debe verse menoscabada por conductas que en lo individual no representan ni reflejan los principios con los cuales debe conducirse un servidor público que labora en la institución."Estamos en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades competentes para que realicen sus investigaciones y se esclarezcan los hechos relacionados con lo que se presume puede constituir un ilícito", comentó.

