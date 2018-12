Pide AMLO apoyo para federalizar sector de salud

Mérida.- El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los gobernadores su apoyo para federalizar el sector salud y contar con un solo sistema integrado regido por el Gobierno federal."Reitero, ayúdennos, les convoco a que lo hagamos juntos para que mejore todo el sistema de salud pública en nuestro país", expresó."¿Por qué no nos integramos, por qué no nos unimos para dar un mejor servicio?", preguntó López Obrador durante la presentación formal del plan para federalizar el sector.López Obrador dijo que ve buena disposición de los gobernadores para adoptar la federalización y aseveró que no se pretende imponer dicho modelo.Vale la pena convocar a todos y tener un servicio integrado, de calidad y gratuito que garantice en los hechos el derecho a la salud, abundó en el Centro de Convenciones de esta ciudad."Hay muy buena disposición de los gobernadores porque si no estuviesen ellos de acuerdo no lo podríamos hacer, por supuesto si se reforma la Constitución y leyes podríamos federalizar el sistema, pero eso sería a la fuerza y no queremos que sea de esa manera", dijo."Los gobernadores son muy sensibles a este tema".El Jefe del Ejecutivo y los ocho gobernadores de la zona sur-sureste firmaron el Acuerdo para garantizar el derecho de acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos de la población sin seguridad social.El presidente reconoció que la federalización es un "asunto complejo", ya que también deberán contar con el apoyo de los trabajadores de la salud."Nosotros proponemos federalizar todo el sistema de salud, es decir, que sea una sola instancia, el gobierno de la República el que se encargue de la atención médica del sistema de salud, que no esté fraccionado como ahora", explicó.El presidente reiteró que en los ocho estados donde arrancará el plan se inyectarán entre 22 mil y 25 mil millones de pesos adicionales y que la meta es abarcar todo el País en un periodo de dos años.Tras reiterar que el sistema de salud enfrenta problemas graves, López Obrador dijo que la finalidad, aunque suene a utopía o sueño, es contar con un sistema de salud similar al de Dinamarca, los países nórdicos o Canadá."Que podamos rescatar el sistema de salud pública en todos sus niveles desde la atención de primer nivel, que es básica, los centros de salud, las unidades médicas del seguro."Que se tenga un primer nivel de atención a la salud de primera, que haya médicos en las unidades de salud, que haya medicamentos", añadió.En su oportunidad, el Gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, agradeció al Presiente que haya puesto los ojos en el sur-sureste y afirmó que los Mandatarios de la zona apoyan la federalización de la salud, que calificó de decisión valiente."Está tomando el toro por los cuernos en el tema de la salud, es una solución que sin duda va a traer muy buenos resultados. Todos los gobernadores vamos a impulsar este importante proyecto."De parte de los Gobernadores solo podemos decir que ha habido muestras de apertura, de diálogo, de atención y eso es digno de reconocerse. Vamos a trabajar muy de la mano", abundó.Vila aprovechó el acto para subrayar que los gobernadores de la región también van a poner "todo de su parte" para que el Tren Maya, cuyo proyecto arranca formalmente el domingo, sea exitoso.

