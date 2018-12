Ciudad de México— La secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña, aseguró que hay condiciones para que en el próximo periodo de sesiones se analicen las iniciativas que proponen la legalización de la mariguana, entre ellas, la presentada por la actual Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.Durante el foro ¿Legalizar la mariguana?, la perredista recordó que ha habido avances en su uso medicinal, por lo que hoy el reto es lograr la aprobación de su empleo lúdico, así como su regulación por parte del Estado."Hay condiciones para discutir todas las iniciativas, como la que envió en su momento la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la que presenté a nombre del PRD en la Cámara de Diputados, y la de la diputada Martha Tagle", expresó.Juárez Piña informó que su partido trabaja para que en la tabla de gramaje desaparezca el cinco por ciento permitido para consumo personal, a fin de que cada unidad habitacional pueda tener hasta tres matas de mariguana.En su turno, Lisa María Sánchez -directora de México Unido Contra la Delincuencia- consideró que el País ya superó el debate sobre si se debe o no regular la mariguana. Lo que está a discusión, indicó, son los esquemas a partir de los cuales debe hacerse.La especialista dijo que el objetivo principal del modelo de regulación mexicano debe ser la mitigación de los riesgos y daños, tanto en materia de seguridad como de salud pública.Ante ello, recomendó un esquema atomizado; es decir, uno en el que sea factible evitar que el productor, vendedor o transportador pueda tener injerencia en otros momentos del proceso."Diríamos que el modelo mexicano tiene que ser uno que no permita la integración vertical de la industria, para que no haya captura de regulador y, en ese sentido, tendrá que ser un mercado lo suficientemente atomizado para que quien produzca no pueda vender, quien venda no pueda transportar, quien transporte no pueda tener el resto de las licencias", explicó.Lo anterior, dijo, para evitar que dicho mercado se convierta en una industria tan poderosa como en su momento fue la del tabaco."Por supuesto que lo que no queremos en este momento es que haya una industria igualmente poderosa de lo que en su momento fue la industria del tabaco, antes de ser regulada por el convenio marco", señaló.En su turno, Froylán Enciso, investigador del Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), calificó como urgente que el País avance hacia la regulación de las drogas, en especial de la cannabis."La regulación debe venir ya, no tenemos que esperarnos a que nos coma el mandado de Estados Unidos y otras potencias. No tenemos que esperarnos a que nos sigan viendo como los que tenemos que poner los muertos, mientras que Estados Unidos se fuma la mariguana", aseguró.El académico insistió en que la regulación de las drogas debilitará al crimen organizado y, en el caso de la cannabis, descentralizará de las empresas las ganancias."Sobre todo que tengamos una regulación que no le deje todas las ganancias a las empresas, sino que también ayude para que las ganancias que obtengamos de la nueva industria de la cannabis regulada se vaya a reparar los daños a las víctimas de la violencia, crear desarrollo de los pueblos campesinos, ese eslabón tan débil del crimen organizado", afirmó.