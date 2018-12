Deja su cargo titular de la SEIDO

Ciudad de México— Alonso Israel Lira Salas dejó de ser el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), confirmó ayer Alejandro Gertz Manero, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República.El jueves por la mañana, al salir de la reunión de gabinete de Palacio Nacional, Gertz dijo que el encargado provisional de la SEIDO es el titular de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud.Aunque no mencionó su nombre, se trata de Luis Carranza Figón, quien el año pasado era el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Tamaulipas y tenía el antecedente de haber laborado en la SEIDO de 2003 a 2005, cuando estaba a cargo de José Luis Santiago Vasconcelos.La PGR es una de las dependencias federales que conserva en su mayoría a los altos mandos de la administración pasada, ya que, hasta ayer, solo había salido el Oficial Mayor, Pedro Navarro Laflin, el 30 de noviembre.Gertz indicó que el ahora ex titular de SEIDO es el único de los altos mandos que ha dejado el cargo en la presente administración.Lira Salas fue designado como titular de la SEIDO el 13 de septiembre de 2016, en sustitución de Felipe Muñoz Vázquez, quien luego sería nombrado subprocurador de Delitos Federales de la PGR.El ex funcionario tenía el antecedente de haber sido fiscal general de Asuntos Especiales del Estado de México, director General Adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera y jefe de la Unidad Antilavado de la SEIDO.Como subprocurador, Lira Salas fue el responsable de consignar algunas de las investigaciones de más alto perfil en el sexenio pasado, varias de ellas relacionadas con figuras políticas, como son los casos de los ex gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge.También fue quien instruyó la investigación relacionada con la nave industrial que vendió el ex candidato presidencial Ricardo Anaya a un testaferro del empresario Manuel Barreiro, misma que fue cerrada contra la mayoría de los implicados mediante un acuerdo reparatorio de 54 millones de pesos.Otro de los asuntos indagados por el ex subprocurador fue el supuesto lavado de 100 millones de pesos de María Guadalupe Rodríguez Martínez, esposa de Alberto Anaya, líder nacional del Partido del Trabajo, dinero que estaba destinado a los Centros de Desarrollo Infantil.En septiembre pasado, un juez canceló la orden de aprehensión contra Rodríguez, después de que la SEIDO solicita el desechamiento o sobreseimiento de la imputación por falta de elementos.

