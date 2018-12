Bajan sueldos a mandos militares

Ciudad Juárez— Los generales y almirantes de las Fuerzas Armadas ganan más de los 108 mil pesos que fijó el presidente Andrés Manuel López Obrador como tope salarial, por lo que también verán afectados sus ingresos con la nueva política de austeridad.La legisladora Marybel Villegas, de Morena, advirtió que ese grupo parlamentario alista iniciativas al respecto, con la finalidad de que esos grados en la milicia no sean inmunes a los recortes.Todavía el Gobierno de Enrique Peña Nieto aumentó 3.3 por ciento a los integrantes de las Fuerzas Armadas en agosto pasado.En el Ejército y la Fuerza Aérea hay un promedio de 545 generales, mientras que la Marina registra un promedio de 315 almirantes, vicealmirantes y contralmirantes.Un Divisionario percibe en la actualidad casi 187 mil pesos brutos al mes, menos impuestos, 129 mil pesos netos.Uno de Brigada gana 166 mil pesos brutos al mes, 115 mil pesos mensuales netos.El General Brigadier obtiene un sueldo de 126 mil pesos brutos, 90 mil pesos netos.En el caso de la Marina, el Almirante posee un ingreso bruto de 197 mil pesos y 127 mil netos; un Vicealmirante un salario bruto de 176 mil pesos y 113 mil netos, mientras que un Contralmirante gana un sueldo bruto de 145 mil pesos y 95 mil pesos netos.En tanto, el Secretario de Marina percibe un sueldo bruto de 231 mil pesos y 149 mil pesos netos, mientras que el del titular de la Defensa Nacional es de 211 mil pesos brutos y 130 mil pesos netos.Además, para los militares anualmente se cubren 40 días de haberes (sueldo base) por concepto de gratificación de fin de año (aguinaldo) y 20 días de haberes (sueldo base) por prima vacacional.Desde el 25 de noviembre, como Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador advirtió la reducción de sueldos en los mandos."A veces se malinterpretan las cosas, algunos para meterles miedo en la campaña, cuidado con ya sabes quién porque te van a bajar los sueldos. Van a bajar arriba, lo digo con todo respeto, los de abajo van a ganar más", les dijo a más de 30 mil elementos, entre comandantes y tropa.En esa ocasión, el Mandatario pidió el apoyo de las Fuerzas Armadas para acompañarlo en su estrategia contra el crimen."Existe una buena relación con el nuevo Gobierno, más allá de una disciplina, existe un compromiso para reforzar y dar resultados a lo que pide el Presidente, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, no creo que haya esa intención (de bajar sueldos)", opinó un General de Brigada.Por otra parte, mandos retirados adelantaron que reducir sueldos en el Ejército va a causar resentimiento en las filas."Cuesta mucho trabajo llegar a ser General, no es fácil, imagínese pasar más de 40 años en el Ejército y de repente te bajan el sueldo, pues no. ¿A razón de qué o por qué? Eso es muy delicado y va a generar mucho resentimiento y molestia, no se puede bajar el sueldo porque ser General o Almirante es una vida difícil, a mí no me lo cuentan", advirtió el General de División retirado Luis Garfias.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.