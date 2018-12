Acusan a Morena de operar para no modificar paquete económico

Ciudad de México.- El diputado del PRD Antonio Ortega acusó a Morena de comenzar a operar políticamente la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no modificar el paquete económico que enviará a San Lázaro este sábado.Luego que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de San Lázaro no pudo instalarse en sesión permanente por falta de quórum, señaló que muchos morenistas reportaron estar enfermos o imposibilitados para asistir debido a que acudieron a consulados a tramitar sus visas."Al final, cuando se declaró que se suspendía, le pregunté al presidente (Alfonso) Ramírez Cuéllar y a Erasmo (González Robledo), que es secretario de la Comisión, que me parecía muy extraño la suspensión", dijo."Porque ellos pueden convocar a la hora que sea, en el lugar que sea, con los temas que ellos decidan, porque tienen la mayoría de la Comisión, y me dijeron que no, que había reporte de diputados enfermos, que había reportes de diputados que habían ido a consulados a ver temas de visas. Me parece, francamente, extrañísimo, sospechoso, por decir lo menos".El perredista alertó sobre el riesgo que la suspensión de la sesión de este viernes sea parte de la estrategia de Morena para operar políticamente la instrucción del Presidente de no modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación que determinarán el gasto de su primer año de Gobierno."Estamos muy preocupados, el sospechosismo nuestro tiene que ver con esto, si la Comisión de Presupuesto a unas horas de que reciba el paquete (económico) no logra el quórum, parecería que la instrucción de Palacio Nacional empieza a ser operada políticamente, con las reprobables prácticas políticas de que tenemos el aval de 30 millones de mexicanos y háganle como quieran", señaló.El legislador explicó que los temas que se tratarían en la Comisión de Presupuesto este viernes eran la definición de los mecanismos para solicitar información a la Secretaría de Hacienda y para recibir al titular de dicha dependencia, Carlos Urzúa, quien comparecerá ante el Pleno el próximo lunes.Además, mencionó, se declararían en sesión permanente para analizar, discutir y dictaminar, primero, la Ley de Ingresos y después el Presupuesto de Egresos de la Federación.Ortega aseguró que si Morena, el partido mayoritario en la Cámara de Diputados, acata la instrucción del mandatario, estaría simulando que legisla."Sin duda sería simulación que hagan las comisiones los procedimientos parlamentarios, las funciones de control, la división de Poderes sería una simulación", alertó.La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública está conformada por 47 legisladores. Este viernes faltaron 30, de ellos 13 son diputados de Morena.