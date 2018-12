Presenta renuncia fiscal de Tabasco

Ciudad de México.- Tres años antes de culminar su cargo, Fernando Valenzuela Pernas renunció este viernes a su titularidad en la Fiscalía General de Tabasco ante la llegada del nuevo Gobierno estatal morenista que asume el próximo 1 de enero de 2019.En un comunicado, Valenzuela Pernas explicó que competerá a la Administración del Gobernador electo Adán Augusto López Hernández continuar con el crecimiento de la institución de justicia."He considerado que la etapa de cimentación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio ha concluido en Tabasco y que tiene todo el espacio el nuevo Gobierno para que continúe el crecimiento de esta institución", argumentó su salida.A partir del sábado, el Congreso estatal deberá iniciar el proceso para elegir a los candidatos que deben cubrir esta vacante que ostentó el ahora ex Fiscal desde diciembre de 2012.Valenzuela Pernas también fungió como director de Finanzas en el Municipio de Cárdenas, para después pasar a la misma área pero de la Administración estatal.Asimismo, se desempeño como Director de Asuntos Jurídicos en la 60 Legislatura local, y en el ámbito federal estuvo litigando en la Dirección de Auditoría y Fiscalización de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.A esta renuncia se le suma la que ayer presentó Jorge Priego Solís, presidente del Tribunal Superior de Justicia, para no obstaculizar los trabajos próximos en la entidad."Ahora estamos frente a nuevos horizontes, los cuales abre oportunidades a otros servidores, y jamás sería yo un obstáculo en los nuevos proyectos trazados, por tanto seguiré trabajando en los lugares que me corresponden, pero en lo que hace a éste, cedo el camino", afirmó en un evento público.Como encargado de despacho, a partir del próximo 15 de diciembre, quedará Nicolás Bautista Ovando, mientras el Congreso estatal inicia el proceso para la selección de candidatos que ocuparán la vacante.

