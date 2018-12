Diputados van por uso recreativo de la mariguana

Ciudad de México.- Están dadas las condiciones para que, durante el próximo período ordinario de sesiones que inicia en febrero, el Congreso de la Unión legisle sobre el uso lúdico o recreativo de la mariguana, para pasar de la prohibición a la regulación por parte del Estado, aseguró la vicecoordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez.En el marco del foro ‘¿Legalizar la mariguana?’ recordó que existen iniciativas suficientes como la presentada por ella a nombre del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la de la ahora titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero y la de la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle para construir un marco jurídico que establezca reglas para, por ejemplo, producir mariguana de autoconsumo."En la propuesta que su servidora está presentando décimos que cada unidad habitacional podría tener hasta tres matas”, indicó.La diputada federal explicó que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural tendrían que definir qué parcelas se podrían utilizar para la siembra, industrialización, transporte, compra y venta de la mariguana, y no se descartan apoyos para los productores del campo."Claro que sí, porque me parece que México tiene una de las mejores manos de obra, por decirlo de alguna forma, en este tema, entonces también tendríamos que aprovechar la experiencia que ya se tiene en este sentido”, señaló.En su oportunidad, Froylán Enciso, académico del Programa de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), advirtió que no se puede perder más tiempo para establecer una regulación de la mariguana, porque “se debe quitar esa renta al crimen organizado”, y luchar por la justicia para las víctimas de la violencia y para los campesinos que han sido perseguidos durante siglos.La regulación debe venir ya, no tenemos que esperarnos a que nos coma el mandado Estados Unidos y otras potencias, no tenemos que esperarnos a que nos sigan viendo como los que tenemos que poner los muertos, mientras en Estados Unidos se fuma mariguana y se obtienen recursos económicos muy importantes de la mariguana, muy tranquilamente”, subrayó.Lisa María Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia manifestó que el debate ahora en México ya dejó de ser si debemos o no regular la mariguana, para pasar al cómo, cuáles serían las restricciones y las salvaguardas al órgano regulatorio, donde, desde su opinión, el objetivo debe ser la mitigación de riesgos y daños en materia de seguridad como en salud pública."Un modelo orientado a la salud pública lleva muchas salvaguardas, por ejemplo, al tema de mercadeo, al tema de anuncios, al tema de publicidad, al tema de acceso, al otorgamiento de licencias, al tipo de productos que se venden, a la regulación de las potencias de los productos que se venden, en dónde se venden, quien tiene acceso y quien no tiene acceso a ellos y por supuesto que implica poner muchísima atención, no sólo en la parte del consumo sino a la parte de la producción, porque si nosotros queremos que esto sea también un buen proxy para la política de seguridad, tendremos que poner también atención a los esfuerzos de erradicación, a los esfuerzos de producción directamente en el campo y al tema de la transformación”, enumeró.