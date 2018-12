Buscan regularizar a trabajadores de salud

Ciudad de México— El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se buscará regularizar a alrededor de 80 mil trabajadores eventuales en el sector salud.En el marco de la presentación de su plan para federalizar la salud, admitió que no se está dando buen servicio en centros, por lo que, afirmó, se va a mejorar."Se va a garantizar atención de primer nivel en centros de salud, en unidades médicas del seguro social, atención de segundo nivel, es decir, hospitalaria en clínicas de la Secretaría de Salud de los Gobiernos estatales y en las clínicas del Issste y del Seguro Social se van atender emergencias independientemente si son o no son derechohabientes", dijo en su conferencia matutina."Sé que vamos a contar con ellos, a los médicos, enfermeras, a todo el personal del sector salud, porque ellos han estado cumpliendo con su responsabilidad y muchos, no pocos, lo están haciendo como trabajadores eventuales por contrato, que es algo que también se va a regularizar paulatinamente, porque estamos hablando de alrededor de 80 mil trabajadores eventuales, hay quienes trabajan por honorario, por contrato, desde hace 20 años, vamos a regularizar a estos trabajadores poco a poco de acuerdo a la disponibilidad de recursos", explicó.El programa de salud iniciará en los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, donde se inyectarán 25 mil millones de pesos adicionales."Hay un fondo de salud de 90 mil millones de pesos que se va a emplear con este propósito, para estos primeros ocho estados va a haber inversión adicional de cerca de 25 mil millones de pesos, a los 6 meses, a mitad del año próximo van a entrar ocho estados más y se les va a destinar una cantidad similar, mientras estamos trabajando en el plan modelo en ocho estados del sureste", explicó.Agregó que en el próximo periodo de sesiones se hará una reforma consitucional en salud."Los recursos que reciben ahora estos estados se van a federalizar, ese es el convenio para integrar todo el sistema de salud y sí se van a necesitar cambios a las leyes, se tiene que llevar a cabo una reforma constitucional, se tiene que reformar el artículo cuarto de la Constitución y leyes secundarias, pero eso lo vamos a hacer en el nuevo periodo de sesiones, ósea, para el año próximo, porque urge intervenir ya el sistema de salud", indicó.

