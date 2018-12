Ciudad de México— En el primer minuto de este viernes, Martha Érika Alonso rindió protesta como gobernadora de Puebla en el Tribunal Superior de Justicia. Luego dio un mensaje en el Auditorio de la Reforma y ante el desaire que le hizo esta semana el presidente López Obrador, la gobernadora de Puebla le ofreció ser su aliada.Lo que no consiguieron los Fox ni los Clinton ni los Calderón, se concretó hoy en Puebla con el inicio del gobierno estatal de Marta Erika Alonso, quien saludó al ex gobernador, su esposo, hoy hombre clave en el Senado."Y es que como sucedió en la serie de Netflix, después de sortear varios tropiezos, la pareja Moreno Valle Alonso se convierte en la primera en seguir en México los pasos de Francis y Claire”.Lejos del Congreso dominado por Morena que consideró ilegal su toma de protesta en los últimos minutos del jueves, en el Tribunal de justicia, la gobernadora le ofreció al Presidente de la Republica su mano extendida.Llegaron 8 gobernadores panistas, priistas y perredistas, emecistas, turquesa. El Senador con licencia Manuel Velasco, ex mandatarios estatales, el Obispo, el Jefe de la zona militar, rectores, empresarios. Pero ningún emisario de Palacio Nacional, ante el vacío, Martha Ericka Alonso subrayó la asistencia de la única morenista, la alcaldesa de la ciudad de Puebla.Y como solían jugar Francis y Claire, buscando acuerdos, cuando eran la pareja más poderosa de Netflix, la gobernadora pidió a los morenistas seguir el ejemplo de la oposición en la Cámara Alta, ahí donde su esposo es el Jefe de la primera minoría.

