Puebla.- Mientras el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, José Juan Espinosa, amagó con indagar una presunta ilegalidad en la toma de protesta de Martha Érika Alonso, la Gobernadora demandó concluir los protagonismos.En una sesión solemne, el diputado petista mencionó que es importante revisar el incumplimiento de la titular del Ejecutivo de no asumir ante el Legislativo.Sostuvo que la ausencia de la mandataria es lamentable porque da la espalda a la sociedad.Refirió que en tiempo y forma convocó a Alonso y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que el acto constitucional de toma de protesta fuera en el Congreso y aún así optaron por no asistir.Incluso, afirmó, la presencia de los diputados en la sesión era prueba fehaciente de las condiciones para que acudiera Alonso a cumplir con la ley."Por esta y muchas otras razones, estrictamente jurídicas, instruyo a la Secretaría General y a la Secretaría de Asuntos Jurídicos que se evalúe la obligación moral, jurídica y política de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación", advirtió."Esto a controvertir las acciones que en los primeros minutos del día de hoy, a oscuras, alejada del pueblo, y de este Poder soberano dice la Gobernador electa (sic) haber tomado protesta".En el Auditorio de la Reforma, Alonso propuso entablar diálogo con las demás fuerzas políticas, en referencia particular a la mayoría de Morena, PT y PES en el Legislativo local.Mencionó que está dispuesta a extender su mano para crear soluciones a retos como el de la seguridad, sin referirse a la crisis de violencia y a los altos índices delictivos en la entidad."Las y los poblanos no queremos protagonismos ni pleitos, los ciudadanos exigen soluciones y están dispuestos a participar en su diseño e implementación", refirió.En su mensaje, mostró interés por zanjar los conflictos con sus opositores en el Congreso, al dedicar en dos ocasiones fragmentos a los representantes populares, a los que pidió cesar agresiones."Estoy abierta al diálogo y a la colaboración que se construye con respeto y propuestas, no con ofensas ni descalificaciones y mucho menos con chantajes", manifestó."Invito a quienes conforman hoy la mayoría en el Congreso del Estado para que antepongan los intereses de Puebla y la seguridad de las familias por encima de cualquier diferencia política".Alonso anunció que entre las primeras acciones será enviar al Congreso del Estado un paquete de iniciativas para reformar la estructura de la Administración estatal.Llamó a Morena, PT y PES a atender su propuesta de la misma manera en que en el Senado avaló los nombramientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador."Confío que el Congreso tenga la misma cortesía política que tuvieron las diferentes fracciones parlamentarias del Senado para aprobar los nombramientos de Marcelo Ebrard como Secretario de Relaciones Exteriores y de Irma Sandoval como Secretaria de la Función Pública", dijo.Alonso explicó que convertirá el Instituto Poblano de la Mujer en una Secretaría, además de separar a la Secretaría de Infraestructura y exista una de Transporte y Movilidad.Además, señaló, en ese paquete de reformas propondrá recuperar la Secretaría de Cultura que durante más de tres años estuvo fusionada a la de Turismo.

