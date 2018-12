Ciudad de México.- El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró que el Paquete Económico que enviará mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizará suficiencia presupuestal.En entrevista, afirmó que en 2019 habrá recursos para pagar las obligaciones financieras del país, para solventar los proyectos prioritarios del presidente y para cumplir con estados y municipios."Todos los proyectos van a tener suficiencia presupuestal y -sobre todo- las obligaciones financieras que tenemos como Gobierno. Todo lo que mandan distintas legislaciones para integrar y dirigir los gastos también se va a cumplir", reiteró Cuéllar.El legislador indicó que para el gasto del próximo año una de las prioridades será no inventar bolsas ni fabricar dinero a partir de la subestimación de los ingresos."Hacer una buena estimación en materia de ingresos es nuestra principal prioridad. Nunca va a ser como anteriormente donde llegaba un paquete con ingresos subestimados y después inventaban bolsas", expresó.Ramírez Cuéllar mencionó que el Presupuesto de Egresos estará conformado únicamente por los ingresos, ya que no se contratará deuda.Sobre el Ramo 23 dijo que no es posible desaparecerlo, debido a que contiene instrumentos prioritarios como el Fonden. No obstante, agregó, es probable que a los fondos discrecionales que forman parte de éste no se les asignen recursos en 2019."Hay otros que son fundamentales, que no pueden omitirse, que vendrían asegurados, incluso con incrementos que tienen que ver con Fonden, proyectos metropolitanos, pero todos los tres que ustedes ya conocen, o los cuatro, no creo que sea necesario que vengan en la propuesta del Ejecutivo", puntualizó.El diputado explicó que, si bien se ha hablado de recortes presupuestales a 10 secretarías de Estado, las actividades sustantivas de éstas serán cubiertas sin problema alguno."Todas las secretarías van a tener suficiencia presupuestal. Todas las actividades sustantivas de todas las secretarías van a ser cubierto sin ningún problema", insistió.Ramírez Cuéllar indicó que en materia de remuneraciones de los servidores públicos, los diputados se apegarán al nuevo mandato constitucional, según el cual nadie puede ganar más que el Presidente de la República.Respecto a la frase "nada por la fuerza, todo por la razón y el Derecho", expresada por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, luego del intento de reducir los salarios del Poder Judicial, el diputado dijo que al Ministro se le olvidó mencionar la justa medianía."En eso estamos y aplicando también el mandato juarista de la justa medianía, nomás que se le olvidó decir al Ministro presidente la frase completa del licenciado Benito Juárez", explicó.El legislador informó que recibieron 10 mil 575 solicitudes de recursos por parte de estados, municipios y asociaciones civiles. Dijo que el miércoles tendrán la opinión de las comisiones ordinarias sobre éstos.El morenista reconoció que aún no han cuantificado el monto que éstos representan. No obstante, señaló que cada Gobierno estatal entregó solicitudes de recursos por entre 15 y 20 mil millones de pesos en promedio.