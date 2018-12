Ciudad de México- Por no aprobar las tres oportunidades de la evaluación de desempeño docente, 443 maestros fueron reubicados desde que se aplica la reforma educativa.De acuerdo con una solicitud de información, de 522 mil 867 docentes evaluados de 2013 a julio de 2018, sólo 0.08 por ciento no logró el resultado idóneo en tres pruebas, por lo que fueron retirados del trabajo en aula y readscritos a tareas administrativas.El Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo ayer desconocer la cifra exacta de los docentes que fueron separados de sus cargos por la evaluación, que consideró punitiva.Aseveró que todos los maestros cesados serán restituidos en sus labores.Con la evaluación de desempeño docente, el Gobierno de Enrique Peña Nieto buscó determinar si los profesores en servicio eran idóneos o no para dar clases.La Ley General del Servicio Profesional Docente, emanada de la reforma educativa, señala en el artículo 52 que la evaluación de desempeño es obligatoria para los docentes y técnicos docentes en servicio de educación básica y educación media superior.La evaluación fue la parte más criticada por los opositores de la reforma educativa, pues con los resultados de las pruebas se define la promoción de los maestros y su permanencia en las aulas.En el artículo 53 se estableció que si un profesor no alcanza un resultado suficiente en la tercera oportunidad de la evaluación, se dará por terminado su nombramiento."En caso de que el personal no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación que se le practique, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado, según corresponda", dice la ley.

