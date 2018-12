Detectan moches en la Judicatura

Ciudad de México- La Contraloría del Poder Judicial detectó que el ex director general de Inmuebles del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió sobornos de hasta siete constructoras.El pago habría sido para adjudicar 24 contratos que sumaron 2 mil 160 millones de pesos, entre 2015 y 2016.Luego de año y medio de investigación, la Contraloría inició un procedimiento de responsabilidad contra Francisco Javier Pérez Maqueda, el ex director al que en febrerode 2017 le fueron encontrados 3 millones 491 mil pesos en efectivo en la cajuela del auto que tenía asignado.El pasado 31 de octubre, el pleno del CJF fue informado del inicio del procedimiento en el que Pérez Maqueda, quien siempre ha negado haber recibido sobornos, puede ofrecer pruebas para defenderse.Marino Castillo Vallejo, Contralor del PJF, concluyó que hay evidencias de la "relación personal" de Pérez Maqueda con las constructoras Jonap, Grupo Casgo, Proyectos y Construcciones Marlú, Grupo Akarci, 13-29 Construcciones, Constructora Carvia y Grupo Atrica, con las que laboró siendo funcionario de PGR, de 2011 a 2014.En ese periodo, la siete empresas también obtuvieron 22 contratos de la PGR, que sumaron 853 millones de pesos, casi todos por adjudicación directa.Es decir, en seis años, Pérez Maqueda y su equipo otorgaron 46 contratos por 3 mil 13 millones de pesos a estas compañías."En su desempeño como director general de Inmuebles y Mantenimiento del CJF, probablemente obtuvo recursos adicionales a las prestaciones que el propio CJF le otorgaba", afirmó la Contraloría en el expediente CPJF/INV/054/2017."Es factible presumir que favoreció con la asignación de contratos de obra pública dentro del CJF no sólo a las empresas que conoció de tiempo atrás debido al trato que tuvo con las mismas cuando prestó sus servicios en la PGR y la SHCP, sino también a otras, como Agregados y Maquinarias del Caribe y Consorcio Edificador Núñez", indicó.La Contraloría además señaló a Pérez Maqueda como "responsable directo" del Sentra blanco en el que se encontró el dinero, pues era el vehículo que tenía asignado y en el que se trasladaba a su oficina."Resulta inverosímil que no se percatara de algo inusual como lo es transportar más de tres millones de pesos en efectivo en la cajuela del vehículo que usaba a diario, dispuesta tal cantidad en bolsas de plástico y, éstas a su vez, colocadas en una bolsa negra de polietileno", sostuvo.También calificó de inverosímil la declaración rendida el 12 de septiembre de 2017 ante la PGR por el chofer Juan Carlos Hernández, quien dijo que una empresa denominada Constructora del Norte le dio a él el dinero a cambio de "conseguir una cita" con Pérez Maqueda.Hernández no mencionó esa historia en sus primeras declaraciones tras el hallazgo del dinero.Aunque no ha sido sancionado por el caso del "cajuelazo", Pérez Maqueda ya recibió su primer castigo: fue inhabilitado 10 años y se le impuso una multa de 47 millones de pesos por irregularidades en un edificio del Poder Judicial en Cancún.Fuentes judiciales informaron que la sanción fue aprobada el pasado 4 de diciembre por la Comisión de Disciplina del CJF, integrada por tres consejeros.La obra fue el Centro de Justicia Penal Federal en Cancún, contrato de 122 millones de pesos adjudicado directamente por instrucciones de Pérez Maqueda a la empresa Agregados y Maquinaria del Caribe en 2015.En 2017, la Auditoria Superior de la Federación denunció ante el CJF que el monto del contrato era excesivo y superaba en 22.4 millones de pesos el presupuesto base que el propio CJF fijó luego de una investigación de mercado, que era de 101.8 millones.La empresa más favorecida durante la gestión de Javier Péez Maqueda en la Dirección de Inmuebles del CJF engordó su currículum con una obra inexistente y ahora está inhabilitada.Se trata de Constructora Jonap, que entre 2015 y 2016 obtuvo seis contratos del CJF por 874 millones de pesos, cuatro de ellos por adjudicación directa.Al participar en el concurso para el Centro de Justicia Penal en Puebla, Jonap afirmó haber diseñado y ejecutado en 2014 las obras para el Edificio Cascada en la Colonia Lomas de Angelópolis.En teoría, el edificio fue encargado por la empresa Sistemas e Ingeniería G y contaba con cinco pisos y 7 mil 554 metros cuadrados para oficinas equipadas, sistemas de seguridad, comunicación y mobiliario.Investigaciones posteriores revelaron que esa obra no existe. Jonap fue inhabilitada y multada por el CJF desde el pasado 13 de marzo.La sanción contra Jonap no fue difundida públicamente por el CJF, a diferencia de la que impuso a Consorcio Edificador Núñez, otra contratista que también infló su experiencia con una obra inexistente.Según el expediente del caso, Jorge Nafarrete Meléndez, representante de Jonap, comió con Pérez Maqueda el 8 de febrero de 2017, días antes del hallazgo de 3.4 millones de pesos en la cajuela de su vehículo.Cuando estuvo en PGR de 2011 a 2014, Pérez Maqueda adjudicó a Jonap otros seis contratos por 310.6 millones de pesos.