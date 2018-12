Ciudad de México— La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le dio la razón este jueves a los magistrados electorales de Querétaro que impugnaron una reducción de su salario de 35 por ciento en el proyecto de presupuesto de 2019 de esa entidad.Por unanimidad y a propuesta del magistrado Felipe Fuentes, los magistrados revocaron un acuerdo del Comité Técnico de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Querétaro - en el que participan representantes de los tres poderes de la entidad- que reducía en un 35 por ciento las percepciones de los magistrados para el próximo ejercicio fiscal.La base para esta decisión, votada en sesión pública, fue declarar inconstitucional el articulo 22 párrafo 2 de la Ley para el Manejo de Recursos Públicos del Estado de Querétaro, que otorgaba esas atribuciones de determinar salarios de los funcionarios públicos de la entidad.La sentencia ordena dar vista de la resolución a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los órganos locales involucrados con el presupuesto, para que se acate esta determinación de no reducir el salario de los magistrados en lo que consideraron medida discrecional.Los magistrados consideraron injerencista la propuesta del Comité y aseguraron que con esa propuesta de reducción afectaban la autonomía e independencia de los magistrados, garantizadas en el artículo 116 de la Constitución de la República.El magistrado Fuentes justificó entrar al fondo del asunto por la vía electoral a través de un juicio de protección de derechos político electorales, al señalar diversos antecedentes en ese sentido y considerar que la labor en esta área de los magistrados podría ser afectada por intromisión."Debe recordarse que los principios de autonomía e independencia sirvieron de sustento para la Reforma Constitucional y legal en materia político-electoral de 2014, en la cual, entre otras cuestiones, los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral se erigieron como entes independientes de los poderes judiciales estatales", expuso el magistrado en sesión pública.Dijo que los magistrados electorales no tenían por qué asumir las propuestas de tabulador de un órgano técnico que vulnera la independencia y autonomía del Tribunal local."La obligatoriedad en la observancia en el tabulador a cargo del Tribunal Electoral local, en acatamiento a una determinación emitida por un órgano conformado por representantes de los tres poderes estatales, acredita la inconstitucionalidad de las normas en análisis."Con ello se vulneran los principios que ya he mencionado de independencia y autonomía", agregó el magistrado ponente.En apoyo del proyecto, el magistrado Reyes Rodríguez expuso que la propuesta atendía los agravios planteados por los magistrados de Querétaro."En mi opinión no hay país que pueda luchar contra la corrupción y mantener la gobernabilidad democrática sin un Poder Judicial fuerte, eficaz y tratado con respeto", expuso el magistrado Rodríguez.

