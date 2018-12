Toma Guevara protesta en la Conade

Ciudad de México— La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) se queda en la Ciudad de México y ella permanecerá en el cargo los seis años de la administración aseveró esta tarde Ana Guevara tras rendir protesta como titular de la dependencia.Tras una breve ceremonia encabezada por el Subsecretario de Educación Básica, Gilberto Guevara, pues el titular de la SEP Esteban Moctezuma estaba en otra reunión, en la que asumió formalmente el cargo como responsable del deporte nacional, la sonorense dijo que el traslado a Aguascalientes y otras cosas que se han dicho sobre ella son "falacias".Sin embargo, antes de ser nominada para el cargo, la medallista olímpica sí dijo que aspiraba a la Gubernatura de Sonora."Yo me quedó los seis años", dijo tajante al ser cuestionada sobre dejar la Conade dentro de dos años.Guevara también fue escueta cuando se le preguntó sobre lo publicado en un portal francés de automovilismo que le atribuyó unas declaraciones en las que supuestamente dijo que la F1 había regresado a México por la corrupción que existe en el país."No tengo nada que decir porque yo no las hice", espetó.La ex velocista no informó sobre su equipo y plan de trabajo, ni del presupuesto que ejercerá."La instrucción del presidente es hacer de esta dependencia, de la materia una verdadera etapa de transformación del deporte mexicano. Queremos impulsar y hacer una nueva cara del deporte. Ahorita está planteándose eso (el presupuesto) y sí, es uno de los más bajos, pero tuve oportunidad de platicar con el Presidente y vamos a esperar porque el deporte es una de esas prioridades. Me dijo que estuviéramos tranquilos porque a mitad de año podría venir un apoyo extraordinario", expuso Guevara.

