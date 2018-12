Ciudad de México— La diputada de Movimiento Ciudadano Martha Tagle alertó la pretensión de Morena de negociar el paquete económico de 2019 con los demás grupos parlamentarios a cambio de votos para sacar adelante la reforma sobre revocación de mandato.Dijo que ésta se encuentra detenida debido a un acuerdo entre el PAN, PRI, MC y PRD para impedir que coincida con el mismo día de la elección federal en que se renueva el Congreso.Señaló que se pretende meter a discusión el dictamen justo cuando ya hay una negociación de las bancadas para discutir el Presupuesto de Egresos a más tardar el 23 de diciembre, a fin de que los diputados puedan irse de vacaciones decembrinas y ya no regresar."La reforma de revocación de mandato es irreductible, sólo podría salir si hay un acuerdo para cambiar la fecha, pero ya está en el Pleno la versión de que hoy se vota ¿Qué acuerdo hay? ¿Tiene Morena los votos para tener mayoría calificada?", manifestó en entrevista."Los coordinadores ya acordaron que el Presupuesto salga a más tardar el día 23 de diciembre. El sábado se entrega el paquete económico, el lunes comparece el Secretario de Hacienda y el martes se aprueba en diputados la Ley de Ingresos y el jueves en el Senado, para que los diputados discutan presupuesto los días 21, 22 y 23, a más tardar, porque no habrá cambios en la iniciativa del Ejecutivo".En Twitter, advirtió que el coordinador de Morena, Mario Delgado, y funcionarios del Gobierno federal negocian con el presupuesto en mano para tener mayoría calificada para sus reformas constitucionales."Una de ellas, la reforma constitucional que más le interesa a Morena, permitiría que @lopezobrador_ esté en las boletas en las intermedias del 2021, vía consulta para revocación de mandato, y con ello empujar el voto por sus diputados, a fin de seguir controlando el Congreso", aseveró."De los votos o las ausencias a la hora de votar reformas constitucionales, podremos verificar a qué partido le fue mejor en la negociación presupuestal. Igual que antes, cambiando todo para que nada cambie. Me siento muy decepcionada".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.