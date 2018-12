Ciudad de México- El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, advirtió que la creación de la Guardia Nacional es una respuesta parcial e incompleta a los problemas de violencia e inseguridad que enfrenta el país.Durante su participación en una reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, dijo que entregar la seguridad pública a instancias militares es una medida que debilita la institucionalidad civil y democrática, aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos y es contraria a los principios y postulados desarrollados por organismos internacionales."Generaría el riesgo de que se vulneren los derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la impunidad, debilitaría nuestra institución civil y democrática, además de contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos", expresó.El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los legisladores a no repetir esquemas de combate a la inseguridad y al crimen organizado que han demostrado ser ineficiente."A 12 años de que las Fuerzas Armadas se empezaron a utilizar con mayor énfasis en el apoyo a las tareas de seguridad pública, los problemas de inseguridad y violencia en el País están lejos de resolverse, y se han acumulado miles de casos de homicidios y personas desaparecidas", aseveró.González Pérez dijo que repetir fórmulas que no han funcionado es condenar al País a más años de violencia, muerte y desapariciones.Todo esto, agregó, ante un sistema de procuración e impartición de justicia en el que reina la impunidad."Repetir o intentar perfeccionar fórmulas que en el pasado han demostrado sus limitaciones y deficiencias, implica apostar a que México sume otros años al entorno crítico en el que cientos de miles de mexicanas y mexicanos han perdido la vida, miles están desaparecidos y se ha producido un número no determinado de víctimas que han aprendido a convivir con el miedo y el dolor", aseveró.El Ombudsman aseguró que entregar la seguridad pública a instituciones y personal de carácter eminentemente militar, no garantiza que se revierta la situación de ilegalidad, impunidad, corrupción, violencia e inseguridad.

