Ciudad de México— La autonomía de las universidades públicas no está en riesgo en la iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó el periódico Excélsior en su página de internet.Ante las críticas respecto a que en la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados se eliminaba un apartado que se refería a la autonomía de las universidades, el titular del Ejecutivo insistió en que se corregiría.“Es necesario, estamos dispuestos a que se agregue lo de la autonomía. Entonces, es mejor aclararlo. Además, es un principio que nosotros sostenemos. Conozco toda la historia de la autonomía de la universidad nacional, de la UNAM, y fue un gran movimiento. Entonces, no. Se corrige, Se agrega, es decir, se establece que las universidades mantendrán su autonomía y ya”, explicó López Obrador en conferencia de prensa.El presidente afirmó que, respecto a la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), no se evadirá la evaluación de los actores involucrados en la enseñanza, sin embargo, no tendrá fines de persecución de los profesores.“Lo que hemos propuesto es que haya un sistema de capacitación y que sea voluntario. No se está quitando algo para dejar un vacío. Hay un sistema que se está proponiendo de capacitación voluntaria para que se supla esta decisión que hemos tomado”, sostuvo el presidente”, explicó.López Obrador expuso que durante su administración los sindicatos no tendrán permitida la venta de plazas de profesores como ocurría anteriormente.“¿Por qué se vendían las plazas? Porque estaba permitido, el sindicato estaba protegido por el gobierno. Es un sindicalismo del gobierno. No van a haber actos de corrupción. No se va a permitir, no se va a tolerar a nadie”, insistió el presidente.Por la tarde, López Obrador acudió a la presentación del informe de Labores de 2018 del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar.