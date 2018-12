Ciudad de México— José Ramón Enríquez Herrera, alcalde panista de Durango destituido por el Congreso estatal, obtuvo un amparo contra esa resolución legislativa.El edil logró una suspensión provisional por parte de un juez federal, por lo que su inhabilitación quedó congelada."Hemos obtenido el amparo del Poder Judicial de la Federación que es ajeno a los intereses políticos", dijo a medios locales.El martes, la Sala Superior del Tribunal Electoral federal determinó que realizó actos anticipados de campaña en 2017 y dio parte a los diputados locales.En la resolución, la Comisión de Responsabilidades del Poder Legislativo local también inhabilitó al Presidente Municipal por tres años y seis meses para que no ejerza ningún cargo público.No obstante, Enríquez argumentó que los presuntos actos anticipados de campaña fueron trabajos realizados como parte de su Administración y eran necesarios para los duranguenses."En el 2017, el Congreso local me hizo una sanción de 87 mil pesos por los temas que el Trife le mandó, y ahora la nueva Legislatura retoma la información, por interés político, y lo que quieren es que no participe en la reelección y hasta con mucha exactitud, me inhabilitan 3 años y medio, significa la reelección en 2019 y la elección a Gobernador en 2022, me quieren descarrilar, pero no lo van a lograr", dijo Enríquez a REFORMA."Yo pido a los diputados que tengan sabiduría y que no confronten a los ciudadanos que han tenido paz y tranquilidad durante 27 meses en mi tiempo de Gobierno, no hay un solo secuestro en ese tiempo ni cobro de piso, la decisión de los diputados está polarizando, está confrontando a los duranguenses, están saliendo ya a las calles".El alcalde, quien no descarta su aspiración a la Gubernatura, añadió que los actos con los que el Congreso pretende sancionarlo fueron promoción de campañas de prevención del cáncer de mama, impulso a la infraestructura educativa y la rehabilitación de 107 locales del mercado Gómez Palacio tras el incendio de fin de año.Asimismo, criticó al Gobernador José Rosas Aispuro, quien, acusó, le negó recursos para la administración de la capital del Estado y evitó su candidatura al Senado."Nos fallaste a los duranguenses", reclamó al mandatario.Tras darse a conocer la obtención del amparo, el Secretario de Gobierno, Adrián Alanís, descartó que el Ejecutivo estatal haya metido las manos en las sanciones."Esto no es un asunto del Gobierno del Estado, el asunto está en tribunales", dijo.