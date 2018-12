Reconocen mensaje 'constructivo y conciliador' de ministro Aguilar

Ciudad de México— La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, calificó el mensaje de respaldo a la independencia de jueces, que dio el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, como constructivo, conciliador y con fundamentos constitucionales de lo que es el Poder Judicial y de lo importante de su función. Así lo mencionó tras salir de la comida con los miembros del Alto Tribunal que se ofreció tras finalizar el cuarto informe anual de labores, a la que también asistió el jefe de gabinete, Alfonso Romo, y agregó que las palabras de Aguilar Morales fueron positivas para los tres poderes, publicó El Universal.“Un informe de respaldo a la independencia de los jueces y un respaldo, sobre todo, a un poder judicial que está entregado a la justicia y que la verdad de las cosas es un poder judicial sólido, es un poder judicial independiente y es un poder judicial echado para adelante”, dijo.Al salir de las instalaciones de la SCJN, informó que habría una junta entre los miembros del gabinete ampliado para discutir los últimos detalles del presupuesto que será enviado a los diputados.“Estamos viendo los últimos detalles del presupuesto y, bueno, tenemos que avanzar en los temas en este momento más complicados, en el presupuesto concretamente”, detalló.Sánchez Cordero indicó que “el presupuesto que nos ha enviado el Poder Judicial no se le va a modificar una coma, porque además estamos respetando la Constitución solamente lo entregamos a la Cámara de Diputados, con lo que los diputados ejercerán sus funciones".Al cuestionarle sobre si su paso por la SCJN le serviría como enlace entre los poderes, mencionó: “yo seré vaso comunicante no solamente para el Poder Judicial, que es el poder en donde yo me formé, sino también para todos los poderes públicos, para todos los gobernadores de los estados, los presidentes municipales, los poderes judiciales locales y los congresos locales, yo creo que seré un vaso comunicante”. rmlgv

