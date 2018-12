Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador alista un recorte de presupuesto en 10 de las 18 secretarías de Estado para cumplir con los programas sociales que prometió en la campaña electoral.Durante una reunión con diputados y senadores de Morena, a quienes dio detalles del paquete económico de 2019, el Mandatario también pidió no hacer modificaciones a su propuesta que se entregará al Congreso este sábado.Conforme a la información obtenida sobre el encuentro realizado en Palacio Nacional, López Obrador describió los gastos irreductibles de su administración."De las 18 secretarías del Gobierno federal se incrementará el presupuesto de 8 y a 10 se les baja su presupuesto", citó una fuente consultada sobre dicha reunión.Debido a que la Secretaría de Trabajo coordinará el programa de empleo para jóvenes, dispondrá de más recursos.Por las pensiones a adultos mayores, para las que prevén más de 100 mil millones de pesos, la de Bienestar también aumentará su partida.Educación tendrá un incremento importante por las 10 millones de becas que se darán a estudiantes de todos los niveles.Comunicaciones y Transportes duplicará su gasto para mantenimiento de carreteras.Pese a la exigencia de empresarios del sector, desaparecerá el Fondo de Promoción Turística, cuyos recursos pasarán a Fonatur para financiar el Tren Maya.López Obrador sostuvo que no habrá incremento de impuestos, como tampoco en precios de gasolina, electricidad, gas y diésel.Resaltó que no se aumentará la deuda pública porque no habrá déficit presupuestal ni solicitudes de nuevos créditos.López Obrador dijo a los legisladores Morena, PT y PES que están comprometidos 700 mil millones de pesos al pago del servicio de la deuda, y otros 800 mil millones de pesos para pensiones y jubilaciones.También expuso que se incrementarán las participaciones a estados y municipios, en cerca del 10 por ciento y 7 por ciento, respectivamente.Sobre las medidas de austeridad, AMLO afirmó que habrá un ahorro importante en el rubro de Servicios Personales.López Obrador subrayó que los costos de operación del Gobierno se reducirán en mil 300 millones de pesos.Al mismo tiempo, reiteró que habrá incremento de salarios de maestros, soldados, policías, médicos y enfermeras.Quienes ganan menos de 10 mil pesos mensuales recibirán un aumento de 3 por ciento por arriba de la inflación, los que perciben entre 10 mil y 15 mil pesos su incremento será de 2 por ciento, y para los que tienen salarios entre 15 mil y 20 mil pesos será de 1 por ciento.

