Ciudad de México— En México, 4 de cada 10 jóvenes se encuentran en situación de pobreza a pesar de que la mitad de ellos cuenta con un empleo, advirtió el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).Ante ello, el organismo recomienda al gobierno federal implementar programas e intervenciones gubernamentales que combinen componentes como capacitación en el trabajo, capacitación de habilidades para la vida y consejería.En el documento ¿Qué funciona y qué no funciona en el desarrollo laboral juvenil?, el Coneval señala que en 2016 cerca del 43 por ciento de los jóvenes vivían en situación de pobreza; la mitad de ellos estaban ocupados en algún empleo.El organismo documentó que los jóvenes acceden a empleos precarios, ya que 90 por ciento de quienes están ocupados no tiene acceso a seguridad social; en el ámbito rural, el porcentaje se incrementa a poco más del 97 por ciento.Pero incluso cuando los jóvenes cuentan con seguridad social, la calidad y cobertura de ésta es muy baja, advierte."En cuanto a los indicadores que componen la seguridad social, la prestación más recurrente entre los jóvenes es el acceso a servicios médicos; sin embargo, la cobertura es muy baja, ya que en zonas urbanas no alcanza al 20 por ciento de los jóvenes ocupados y en rurales no llega al 5 por ciento", sostiene.El Coneval advierte que los programas sociales que incluyen un solo componente, como subsidios, son poco efectivos para abatir el problema del acceso al empleo de calidad de los jóvenes."El impacto de los programas gubernamentales de subsidio al empleo juvenil en países en desarrollo no arroja resultados concluyentes, lo cual puede deberse a que este tipo de intervenciones generalmente son diseñadas sin considerar las necesidades específicas de los jóvenes a los que están dirigidos."Los programas o intervenciones integrales que combinan componentes tales como capacitación en el trabajo, capacitación de habilidades para la vida (o habilidades socioeconómicas) y consejería tienden a ser más efectivos", agrega.A unos días de que llegue el Paquete Económico 2019 a la Cámara de Diputados, el Coneval indica que la coordinación institucional entre programas como Prospera y Apoyo al Empleo podría potenciar la inclusión laboral de los jóvenes de hogares beneficiarios y, en el largo plazo, contribuir a mejorar las condiciones de bienestar social y la salida progresiva de la pobreza.

