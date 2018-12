La situación laboral que priva en el IMER, (Instituto Mexicano de la Radio) ha salido de los pasillos de las 17 emisoras (diez permisionadas y siete concesionadas) y ha saltado a las redes sociales, donde ha comenzado a hacerse pública la situación urgente que prevalece en ese sistema informativo público, publicó El Universal.Erik Montenegro, conductor y ex gerente de Horizonte, una de las emisoras del IMER, a través de una carta pública publicada en su muro de Facebook, alerta sobre la grave situación laboral. “Con la cancelación de los contratos por honorarios para 2019 es muy probable que estemos en el vórtice del fin de una historia radiofónica maravillosa e increíble”, señala el conductor. En el mensaje, señala que una Institución como el IMER debe ser analizada con lupa ya que se trata de un caso extraordinario donde la gran mayoría de colaboradores “estamos contratados bajo ese régimen”. Asegura que: “Al día de hoy no hemos tenido ninguna información sobre el futuro de los programas ni de los contratos. Tampoco hemos recibido información sobre los pagos de noviembre y diciembre de este año. El IMER, con quien firmamos, nos invita a averiguar directamente en Hacienda qué es lo que sucede, deslindándose de cualquier explicación”, afirma. Montenegro asegura que “estrictamente el 1 de enero, si no sucede algo antes, estaríamos fuera, al menos en Horizonte (y para dar una idea de una sola emisora): La barra de la madrugada”. Cita por ejemplo los programas de Mariana Pérez Viveros,quien además es programadora de la estación; Alejandra García M. Locutoray Dagmar Ruiz (quien tiene doble turno); así como la barra nocturna, donde están los programas de Oscar Sarquiz Figueroa, Iraida Noriega, Magos Herrera, Hugo Moreno, Luis Sánchez y Raul De la Rosa, entre otros. “Muchos de los arriba mencionados estamos de acuerdo en que esto es importante que se sepa y que no quede como un daño colateral de un cambio que se llevó entre sus aguas a gente increíblemente creativa y muy trabajadora. No. No nos aferramos a nuestros programas. No son nuestros. Hacemos radio pública y sabemos que el cambio es necesario para una mejor creación y que la verdadera estrella siempre será el contenido. Solo queremos que no nos pase la aplanadora por encima y que nadie, al menos, deje una nota como ésta”, afirma Erik Montenegro. De paso, el conductor de Horizonte señala que desgraciadamente la gran mayoría de instituciones públicas tienen serios problemas de "aviadores" y contratos apócrifos, y que “la medida tomada por el nuevo gobierno es comprensible, pero difícilmente aplicable de forma contundente a todos por igual. Insisto, el IMER es un caso especial”.