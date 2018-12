Ministros dicen no a oferta de Morena sobre ley salarial

Ciudad de México- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propuso a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —incluido su presidente, Luis María Aguilar Morales— que de forma voluntaria acepten que todos los ministros, magistrados y miembros del Poder Judicial de la Federación que ingresaron al servicio después de 2010 ajusten sus sueldos para quedar por debajo del Presidente de la República. Información recabada por El Universal da cuenta de que durante un desayuno al que convocó el ministro Aguilar Morales, al que acudieron los diputados Delgado Carrillo y Pablo Gómez, se abordó el Presupuesto 2019, y los jueces rechazaron la propuesta, pues argumentaron que no podrían permitir que hubiera juzgadores de primera y de segunda. En el encuentro, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán; los presidentes de las salas, Norma Lucía Piña Hernández y Eduardo Medina Mora, y el ministro presidente Aguilar Morales, pidieron a los diputados reconsiderar su postura y reiteraron que el Poder Judicial de la Federación implementará austeridad mediante un recorte de 5 mil millones de pesos, pero mantendrían sus salarios sin cambio. Sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la ley de remuneraciones, aseguran que el tema fue tratado con superficialidad. De acuerdo con asistentes al encuentro en instalaciones de la Corte, los ministros expresaron a Delgado Carrillo y Gómez Álvarez que al tratarse de un asunto que será materia de discusión en la Corte, estaban impedidos para pronunciarse. Al consultar a la vocería de la SCJN sobre los temas tratados en la reunión, o la existencia de algún acuerdo, no hubo respuesta. Con la “oferta de Morena”, los únicos ministros que conservarían sus mismas percepciones serían: Margarita Luna Ramos (2004), José Fernando Franco (2006), Arturo Zaldívar (2009) y Luis María Aguilar (2009). Quienes verían afectados sus salarios serían: Jorge Mario Pardo Rebolledo (2011), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena (2012), Alberto Pérez Dayán (2012), Eduardo Medina Mora (2015), Javier Laynez Potisek (2015) y Norma Lucía Piña (2016). Con esta propuesta, también se prevé que quien ingrese próximamente a la Corte en lugar de José Ramón Cossío lo hará con un salario menor, entre 108 mil y 115 mil pesos, que es el cálculo de lo que podrían asignar los diputados como sueldo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Lo mismo ocurrirá con los que queden en lugar de los próximos ministros a retirarse, Luna Ramos y Fernando Franco. Los diputados Delgado y Gómez informaron que seguiría la comunicación entre ambos sectores, pero fuentes del Poder Judicial precisaron que esta fue la última reunión del año, puesto que salen de vacaciones el próximo 15 de diciembre.En entrevista en la Cámara de Diputados, Delgado Carrillo adelantó que en la definición del Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 habrá criterios de austeridad y delineó su propuesta en el sentido de que sólo a los ministros que hayan sido electos después de 2010 se les reducirá el salario. “¿Qué decía el tercero transitorio? Que un año después de aprobada la reforma constitucional, es decir, a partir de 2010, ya se aplicaría la restricción de que nadie puede ganar por encima de lo que gana el Presidente de la República. “Entonces, ahí nosotros seremos cuidadosos en que se respete esta disposición por parte de todos los jueces, ministros y magistrados que hayan sido instalados después de 2010, eso está claro y hay una coincidencia que todos tenemos que respetar la ley, todos tenemos que respetar la Constitución”, declaró. En este sentido, Delgado Carrillo explicó que en el artículo 94 de la Constitución y el tercero transitorio de la reforma constitucional del 127, que ocurrió en 2009, establece que no se puede reducir las percepciones a jueces, magistrados ni ministros y que nadie puede ganar más que el titular el Ejecutivo federal. En este contexto, el líder de Morena aseguró que la suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que determinó el ministro Alberto Pérez Dayán, no complica la elaboración del Presupuesto, pues los textos constitucionales 127, 94 y 75 les ayudan para hacer la asignación, de acuerdo con la ley de sueldos y remuneraciones. Delgado reconoció que en este encuentro no hubo ningún acuerdo, fue sólo un acercamiento, en donde los diputados dejaron claro que no están en contra de la Suprema Corte y no hay ninguna disputa contra ellos, pero sí están comprometidos con la política de austeridad del Presidente de la República y “la vamos a llevar a cabo respetando, por supuesto, la ley”. El legislador capitalino de Morena dijo que la disputa política está en otro lado, y son los partidos que defienden un régimen de excesos y privilegios, como lo son PAN, PRI, PRD y MC, que interpusieron la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reconoció que la Suprema Corte tiene la facultad de definir el salario de sus trabajadores y su presupuesto, y de esa manera lo envían al titular del Ejecutivo, que no puede moverle una coma; sin embargo, los integrantes del Poder Legislativo sí pueden hacer modificaciones. El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que está “de acuerdo en que los diputados de su partido busquen con los ministros de la SCJN una solución para que sean ellos quienes fijen su salario, pero que a los futuros ministros se les aplique la reducción”.