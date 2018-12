Inicia en 8 estados plan para federalizar salud

Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el plan para federalizar el sector salud arrancará en ocho entidades de la zona sur-sureste del País.En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Mandatario adelantó que los estados son Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo."En estos ocho estados se va federalizar el sistema de salud, qué significa esto, que se va a suscribir un convenio con los estados para que la Federación se haga cargo del sistema de salud."Esto va significar utilizar un fondo especial de salud para incrementar recursos, nada más en estos ocho estados, por alrededor de 25 mil millones de pesos", dijo.La finalidad, abundó el Presidente, es garantizar la atención médica y el suministro de medicamentos gratuitos.López Obrador argumentó que el plan, que incorporará a ocho estados cada seis meses, inicia en esa región porque es donde hay más necesidad y más pobreza."Es que haya médicos, que la atención médica sea gratuita y que se entreguen los medicamentos también de manera gratuita, que no falten medicamentos, que mejore el sistema de salud."Estamos invitando a la firma de este convenio a los dirigentes, los trabajadores del sector salud para que también, de manera paulatina, se vaya regularizando su situación", agregó.El presidente sostuvo que el sistema de salud está deshecho y fraccionado, por lo que con urgencia emprenderán acciones para rescatarlo a nivel nacional.Informó que el objetivo es que en dos años concluya el establecimiento del nuevo sistema de salud pública."Lo vamos a hacer paulatinamente, es un proceso que nos va llevar dos años. Desgraciadamente está peor el sistema de salud, (...) nadie se preocupó, el sistema de salud está deshecho, fraccionado, no hay médicos, hay miles de trabajadores eventuales desde hace años"Hay presupuesto de alrededor de 90 mil millones de pesos para la compra de medicinas, de equipos y sin embargo, no hay medicamentos en los centros de salud, en los hospitales", expresó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.