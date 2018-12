Llaman a PJF a respetar división de poderes

Ciudad de México— La Cámara de Diputados aprobó un extrañamiento al Poder Judicial por la inconformidad que expresaron magistrados y jueces contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la acusación de que el Poder Legislativo pretendía vulnerar su autonomía.A propuesta del petista Benjamín Robles, el acuerdo también pide al Poder Judicial que se conduzca con respeto a la división de Poderes."La Cámara de Diputados hace un atento y respetuoso llamado al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la relación con el Poder Legislativo se conduzca en un marco de mutuo respeto a la soberanía republicana y atribuciones de ambos Poderes, así como al principio de división de Poderes que consagra la Constitución", cita la propuesta aprobada por 177 diputados de Morena, PT, PES y PVEM, contra 94 del PAN, PRI y MC."La Cámara de Diputados manifiesta su preocupación ante la inminencia de que, en la sustanciación de los amparos promovidos por jueces y magistrados, el Poder Judicial de la Federación funja como juez y parte, por lo que hace un atento y respetuoso llamado a la SCJN, a fin de que garantice imparcialidad y el respeto pleno a los principios procesales que consagra la Constitución".Antes de la votación, la priista Claudia Pastor advirtió al bloque mayoritario que con sus posiciones contra el Poder Judicial estaban alentando hechos de violencia, como ya sucedió con las agresiones contra el director de la coordinación de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura, Jorge Camargo, a quien manifestantes confundieron con un ministro.El vicecoordinador de Morena, Pablo Gómez negó que su partido alentara las agresiones y resaltó que si debía haber respeto a la división de Poderes, primero se tendría que respetar la autonomía del Congreso como la autoridad para fijar las remuneraciones de los Servidores Públicos.Al presentar el acuerdo, el petista Benjamín Robles aseguró que es el Poder Judicial el que está en contra del Gobierno federal y de los legisladores."No podemos avalar esta suerte de guerra sucia que se ha emprendido en contra del nuevo gobierno y las medidas que está impulsando. No, porque fueron promesas de campaña por las que la gran mayoría del pueblo de México votó por nosotros", manifestó el ex perredista."Tampoco podemos avalar la actitud de abierta y franca confrontación del Poder Judicial en contra del Poder Ejecutivo y Legislativo por parte de jueces y magistrados, que en un acto que no puedo calificar más que como una bravuconería, hicieran una manifestación para decir que esos cambios por los que el pueblo nos dio su voto violentan su autonomía".Por MC, el diputado Mario Alberto Ramos rechazó los argumentos de Robles y afirmó que no se ha roto el respeto entre poderes ni han sido vulnerados éstos."Votaremos en contra, más que abonar a un sano respeto entre Poderes parece la intromisión al ejercicio de la libertad de expresión", acusó.La petista Margarita García calificó de hipócritas a jueces y magistrados, por engañar al pueblo."El Presidente ha sido muy claro: se reducirán los sueldos excesivos de los altos funcionarios, no los sueldos de trabajadores de rangos medios y bajos", remarcó."Parece que los jueces y magistrados tienen memoria selectiva, están indignados por una supuesta violación al artículo 94 constitucional".Exigió que no se escudaran en la autonomía del Poder Judicial, porque hay el trasfondo de que no están dispuestos a perder sus privilegios ni aceptar que se les reduzcan los sueldos.La diputada del PRI Martha Rodríguez Mier y Terán dijo que el acuerdo atentaba contra la autonomía del Poder Judicial y del sano equilibrio de poderes."Que no se quiera hacer aquí otra simulación y se diga que el fondo y la litis son los salarios. No lo son. Son los principios constitucionales que tenemos en el pacto federal", reprochó.Dijo que son miles los servidores públicos que consideran que una ley está violentando sus derechos adquiridos y por ello recurren al juicio de amparo.Agregó que debilitar a las instituciones no es un sano ejercicio para el País.El panista Alonso Riggs Baeza acusó que la propuesta de Robles refleja intolerancia y soberbia"Con la mano en la cintura califican y pretenden que esta Cámara califique de insensible y de indiferente al Poder Judicial de Federación, pues como siempre, en ese discurso maniqueo de buenos contra malos que tanto manejan, ustedes siempre están bien y todos los que no apoyamos sus ocurrencias, desvaríos, frivolidades, estamos mal", expuso."Cuidado de seguir por ese camino, que es el camino de la soberbia y el de la división. Las personas que laboran en el Poder Judicial de la Federación tienen todo el derecho a intentar las acciones pertinentes en defensa de sus derechos, porque así lo tienen garantizado por nuestra Constitución".Por Morena Martha Patricia Ramírez Lucero dijo que sí respetan al Poder Judicial, pero que el Poder Legislativo emitió una ley para fijar topes a los salarios."No existe ninguna intromisión ni vulneración a las decisiones que ahí se toman, lo que tenemos es un diferendo en la interpretación y aplicación de la Ley de Remuneraciones, en relación a los integrantes del Poder Judicial Federal", subrayó."El Poder Judicial de la Federación, con pleno respeto a la división de Poderes debe ser consciente de que es un acto de justicia en este País contribuir para encontrar las condiciones que otorguen proporcionalidad y equidad en la sociedad mexicana".