Exigen Ministros respeto entre Poderes

Ciudad de México— Ministros de la Suprema Corte de Justicia exigieron hoy respeto al Poder Judicial y a la autonomía de los jueces, a un día de la primera visita de Andrés Manuel López Obrador al máximo tribunal ya como presidente de la República.Luego de varios días de tensiones y duras críticas del Ejecutivo contra la Corte por sus salarios, los Ministros Eduardo Medina Mora y Norma Piña, Presidentes de la Primera y Segunda Salas, aceptaron problemas en el Poder Judicial, pero pidieron respeto a los demás Poderes."Los tres Podres del estado tenemos un papel primordial para alcanzar y asegurar la consolidación del estado de derecho, se requiere de un compromiso genuino del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo con la preservación de la independencia judicial, se requiere también que el Poder Judicial respete los ámbitos de actuación que corresponden al Ejecutivo y el Legislativo", dijo Medina Mora."Respetamos a los otros poderes y órganos del Estado en el ámbito de sus competencias y responsabilidades Constitucionales, pero hoy más que nunca también pedimos que nos respeten, que respeten nuestra capacidad de reformarnos y cumplir mejor con los ciudadanos", agregó.Para el Ministro, veterano de múltiples cargos en el Gobierno antes de su llegada a la Corte en 2015, las instituciones que ha tomado décadas construir pueden desaparecer en un solo día, sin un adecuado modelo de contrapesos.Piña, jueza de carrera a diferencia de Medina Mora, destacó que la independencia judicial es un derecho fundamental de las personas."Es de la máxima importancia que toda transformación social verdaderamente democrática preserve la independencia y autonomía de los jueces, pues en términos de nuestra Constitución, los jueces tenemos la obligación de analizar si dicha transformación respeta los derechos humanos", dijo.Ambos aceptaron que hay situaciones qué corregir en el Poder Judicial, cuyo nuevo presidente será electo por los Ministros el 2 de enero."Este Poder, estoy cierto, es la mejor institución de la República, pero no todo está bien. Hay una oportunidad enorme de mejorar y hacer que los recursos tengan un mayor impacto, el mayor posible, en las necesidades de los justiciables", afirmó Medina.También advirtió que el nuevo Presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal tendrá la obligación de hacer las cosas mejor, sin espacio para el desperdicio o la ineficacia."La defensa de la independencia judicial de ninguna manera implica que los miembros del Poder Judicial debamos caer en la autocomplacencia y evitar la autocrítica; ni mucho menos que debamos ignorar los defectos y errores que, sin duda, se han dado en nuestra institución", dijo Piña.El protocolo tradicional indica que Medina Mora y Piña son los Ministros que recibirán mañana a López Obrador cuando ingrese a la Corte para presenciar el último informe del Presidente Luis María Aguilar.Las salas resuelven la gran mayoría de los casos que llegan a la Corte, que al no poder seleccionar libremente los que considera relevantes, sigue con una gran carga de asuntos de trámite o improcedentes.Como en 2017, ambas salas lograron reducir el número de pendientes con el que abrirán 2019, que serán mil 738 expedientes, por 2 mil 443 al inicio de 2018, luego de varios años en que el rezago de casos se había incrementado.Los aumentos de productividad en las salas implican que, en su sesión semanal de los miércoles, con frecuencia están resolviendo más de cien asuntos, muchos de ellos recursos de reclamación, conflictos competenciales, revisiones improcedentes en amparo directo e inconformidades, que no dejan precedentes importantes, pero consumen tiempo y esfuerzo.Por ello, todos los aspirantes a la Presidencia proponen cambios que limiten la competencia de la Corte y le permitan elegir los casos qué resuelve, lo que también sugirió Aguilar en su informe anual de 2017, sin que a la fecha exista alguna reforma en puerta para lograrlo.

