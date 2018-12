Acusa Monreal a Ministro de violar ley

Ciudad de México— Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, acusó al Ministro Alberto Pérez Dayán de haber violado la ley al haber concedido una suspensión a la aplicación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.Entrevistado previo a una reunión entre legisladores morenistas y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que la Corte debió resolver el fondo del caso, no ordenar la suspensión de la norma."El Ministro Pérez Dayán violó la ley, no debió haberse otorgado ninguna suspensión a la acción de inconstitucionalidad; la ley es muy clara, no se admite ninguna suspensión, todas las acciones de inconstitucionalidad que se han presentado en el pasado a ninguna se le otorgó la suspensión", aseguró."Recuerdo que la última de ellas que fue la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, nunca se declaró la suspensión de la norma, porque lo prohíbe el artículo 64, párrafo tercero; no debieron haber concedido la suspensión, sino resolver el fondo planteado de la invalidez de la norma que se impugnaba".Monreal dijo que hay una demanda general en la sociedad para que todos los servidores públicos se apeguen a la austeridad."También hacemos un llamado a la Corte, a los jueces, a los magistrados, para que observen la ley, para que cumplan con el mandato del Poder Legislativo y para que actúen con cordura; hacemos un llamado para que actúen de manera institucional observando la ley", insistió.El líder de los senadores morenistas dijo que los Ministros deben adaptarse al cambio de régimen y a las nuevas reglas."Nosotros queremos una relación de respeto y de coordinación con la Corte, nunca vamos a entrometernos en sus decisiones, nunca vamos a decirles cómo resuelvan, lo que sí queremos es que sean congruentes, que este país ya cambió, que hay un cambio de régimen, que hay un nuevo Gobierno y que hay que ajustarse a las nuevas reglas políticas de la República", dijo.Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Porfirio Muñoz Ledo, pidió a los Ministros actuar con "conciencia de país"."Que todos estemos de acuerdo en que debe haber una transformación y que los salarios altos se puedan acortar y sobre todo que los mínimos se suban, es lo más importante", expuso.Rechazó que la rectitud e independencia de un funcionario público está determinada por sus ingresos."Es mucho más una cuestión de principios. Yo no creo que un ministro -que, estimo, casi todos- vaya a hacer una sentencia dolosamente equivocada porque gana 200 mil pesos", consideró.

