Piden comparecencia de Moctezuma en Senado

Ciudad de México— La Comisión de Educación del Senado aprobó pedir la comparecencia de Esteban Moctezuma, titular de la SEP, para que explique la iniciativa anunciada hoy por el Ejecutivo para cancelar la reforma educativa impulsada por el Gobierno anterior.Además, a petición de algunos legisladores, el grupo de trabajo acordó frenar la dictaminación de otras iniciativas presentadas en la materia.La finalidad es que el Secretario de Educación acuda ante esa comisión para resolver las dudas de los senadores sobre la propuesta que presentó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.La primera en hacer esta petición fue la priista Beatriz Paredes, quien dijo que no existe claridad sobre las modificaciones impulsadas desde el Gobierno federal."Yo creo que no podemos estar parchando la Ley de Educación, creo que tenemos que tener una idea integral de la filosofía educativa que queremos impulsar", sostuvo."Yo no sé si sea oportuno modificar uno o dos artículos de la Ley de Educación ahorita. Es un tema de sentido de la oportunidad y de la naturaleza del proceso legislativo y de lo que yo percibo va a ser una reforma de alta magnitud. Podamos simplemente esperarnos un par de semanas".La petición para la comparecencia de Moctezuma será enviada a la Secretaría.El grupo de trabajo también avaló la creación de una subcomisión que dará seguimiento a la crisis financiera de las universidades públicas del país.En la segunda reunión ordinaria de la comisión, senadores expresaron su preocupación por las dificultades económicas que han denunciado algunas instituciones de educación superior.Para paliar esta situación decidieron convocar a un foro para recabar opiniones y propuestas de expertos, así como escuchar a los afectados por la crisis.La subcomisión fue conformada por cinco senadores, quienes serán coordinados por la senadora panista Minerva Hernández.En el grupo están los morenistas Antares Vázquez y Daniel Gutiérrez; Joel Padilla, del Partido del Trabajo, y el priista Ángel García.En la sesión, los legisladores aprobaron exhortos a las Secretarías de Hacienda y de Educación y a diversas instituciones públicas para que se agilicen los trámites para el rescate financiero de las universidades.El llamado también se hará a la Cámara de Diputados, al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a Gobiernos estatales para que revisen el presupuesto y atiendan la problemática."(Realicen) acciones positivas e inmediatas para atender las necesidades de las universidades públicas del país y garanticen sus funcionamientos y los derechos laborales a la educación de quién elabora y estudian en ellas", se refiere en el proyecto.Entre las universidades que afrontan un mayor problema mencionaron a la Autónoma del Estado de Morelos, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma de Chiapas, la Autónoma del Estado de México, la Autónoma de Nayarit y la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca.También enfrentan crisis las universidades Autónoma de Sinaloa, Juárez Autónoma de Tabasco, Autónoma de Zacatecas y Popular Autónoma de Veracruz.El presidente de la Comisión de Educación, Rubén Rocha Moya, refirió que la subcomisión creada ayudará a revisar la situación de otras universidades públicas, pue no son 10 las que presentan problemas, sino las 35 públicas estatales.

