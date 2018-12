Celebra SNTE iniciativa de eliminar reforma educativa

Ciudad de México— El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) respaldó la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar la reforma educativa."El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) celebra que, en la nueva iniciativa sobre educación pública, firmada esta mañana por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se revalorice a los maestros", manifestó el sindicato más grande de América Latina."Se congratula de que se hayan tomado en cuenta exigencias añejas del magisterio, como el fortalecimiento de las Escuelas Normales, la permanente actualización docente y que la evaluación sea formativa y no punitiva; propuestas que también expusieron los maestros del SNTE durante los foros de consulta organizados por el ahora Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán".El magisterio afirmó que en los foros de consulta educativa, los agremiados enviaron alrededor de 60 mil propuestas de las 67 mil que se suscribieron en la plataforma digital.Indicó que los profesores valoran que en la iniciativa que modifica el Artículo Tercero constitucional se consoliden los derechos de niños y jóvenes a una educación pública, gratuita y de calidad con equidad."El SNTE confía en que estos cambios serán en beneficio de los maestros, para mantener su certeza laboral y su profesionalización, así como para mejorar la escuela pública, por lo que reitera su voluntad de seguir trabajando al lado de las instituciones y sostener la buena relación referida por el presidente López Obrador, quien también ha expresado su respeto por la autonomía sindical", manifestó.Por otro lado, el presidente del Sindicato de Trabajadores para la Educación (STE), Carlos Jonguitud, aseguró que la reforma educativa hizo sentir a los maestros que eran los únicos culpables de las fallas en el sistema educativo nacional."Los docentes hemos sido castigados. Hay muchas culpas que no nos merecemos, hay mucho del trabajo que se puede rescatar", dijo en entrevista telefónica.Señaló que la reforma educativa corrompió a los trabajadores de la educación, a pesar de que todavía no se dimensiona qué tanto daño hizo.Sin embargo, también consideró que antes de ésta, la carrera magisterial se llenó de vicios como la compra y el heredar las plazas, en lugar de que el ingreso al Servicio Profesional Docente fuera por mérito, como se instituyó con la reforma educativa."Los docentes debemos de analizar a conciencia esta nueva postura. Falta ver cómo se va a implementar", apuntó,En cuanto a la propuesta de eliminar el INEE, expuso que la autonomía de un órgano que mida los resultados del sistema educativo nacional es necesaria."La autonomía hace bien. No ser juez y parte hace bien", expresó.

