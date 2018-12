Denuncian a esposa de Javier Duarte por fraude

Ciudad de México— La Secretaría de Hacienda finalmente denunció ante la PGR a Karime Macías Tubilla por una presunta defraudación fiscal de 2 millones 437 mil 635 pesos, en los años 2011 y 2012.La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), presentó su querella con base en los gastos que en esos años hizo Macías con una tarjeta de crédito American Express que le proporcionó Moisés Mansur Cysneiros, presunto prestanombres de Javier Duarte.La tarjeta, otorgada el 1 de febrero de 2009 y cancelada el 17 de octubre de 2016, registra cargos de Macías por 7 millones 602 mil 739 pesos en 2011 y 817 mil 40 pesos en 2012, según información de la querella.De acuerdo con la PFF, derivado de estos pagos, la esposa del ex Gobernador veracruzano omitió declarar al fisco 2 millones 236 mil 672 pesos en 2011 y 200 mil 962 pesos al siguiente año, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) .Josué Miguel Contreras Saldívar, director General de Delitos Fiscales de la PFF, presentó la querella el 29 de noviembre pasado, un día antes de que concluyera el sexenio de Enrique Peña Nieto, indican documentos hacendarios.Ahora, la PGR puede ampliar la investigación y evaluar la eventual solicitud de aprehensión por defraudación fiscal contra la ex Primera Dama de Veracruz.Desde 2016, la dependencia federal ya integraba una carpeta de investigación contra Macías, derivado de la denuncia del ex Gobernador panista de Veracruz Miguel Ángel Yunes por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado y defraudación fiscal.Sin embargo, en octubre pasado, la Procuraduría manifestó que no había procedido en contra de la esposa del priista porque Hacienda no se había pronunciado con respecto a la existencia de alguno de los delitos.En marzo de 2017, REFORMA dio a conocer los detalles de los pagos que hizo Macías con la tarjeta de crédito American Express. Gastó 8 millones 419 mil 779 pesos en ropa, hoteles de lujo y diversos artículos.La querella, basada en esa información, refiere que la hoy buscada por la justicia firmó compras por 511 mil 740 dólares en Estados Unidos, además de un millón 27 mil pesos en México y 7 mil 100 reales brasileños en una joyería de Sao Paulo.Según la querella, Macías usó esta tarjeta para pagar en tiendas departamentales de lujo como Victoria Secret, Carolina Herrera, Hermes, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman, en Nueva York.En este último almacén, su favorito, el 25 de abril de 2011 hizo compras por 80 mil 978 dólares y entre el 22 y 26 de julio del mismo año gastó otros 111 mil dólares.También pagó con la tarjeta sus cuentas en restaurantes como Caviar Russe y hoteles como The Peninsula y Four Seasons en la misma ciudad, así como una limosina.Macías se encuentra evadida de la justicia porque un juez del fuero común de Veracruz ordenó la aprehensión por un presunto fraude de 122 millones de pesos, a través de contratos simulados por el DIF con seis empresas "fantasma".Desde abril de 2017, Macías Tubilla reside en Londres.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.