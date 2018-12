Debe Pemex buscar contrato de planta chatarra

Ciudad de México— El pleno del INAI resolvió que Pemex Fertilizante debe realizar una búsqueda exhaustiva entre sus distintas áreas a fin de localizar el contrato de compra-venta con el que en 2013 se adquirió la planta chatarra de Agro Nitrogenados.En caso de encontrar el documento, determinó el Instituto, la subsidiaria deberá entregar al solicitante una copia en versión pública del documento.Al exponer el caso ante el pleno, el comisionado Óscar Guerra señaló que Pemex Fertilizante negó la entrega del documento argumentando que es inexistente, sin embargo, no agotó el procedimiento de búsqueda que establece la ley."Propongo a este pleno revocar la respuesta emitida por Pemex Fertilizantes y ordenar que realice una búsqueda exhaustiva en todas sus unidades administrativas competentes, entre las que no podrá omitir la Dirección General de la Gerencia de Comercialización, la Dirección Corporativa de Administración y Servicios, y la Subdirección de Administración Patrimonial, a efecto de localizar el contrato de compraventa", señaló el comisionado.Aunque el INAI ordenó a Pemex Fertilizante la búsqueda del documento, en realidad la subsidiaria que realizó la operación fue PMI Comercio Internacional, a través de una razón social que creó ex profeso para la transacción, denominada Pro Agroindustria.Grupo Reforma publicó en enero de 2014 que la planta se había adquirido a pesar de que tenía más de 30 años de antigüedad y 14 sin operar, y que la mayor parte de su equipo era prácticamente chatarra.En diciembre de 2015, en respuesta a un solicitud de información, Pemex entregó una versión pública del contrato en el que se establece que la planta, dedicada a la producción de urea, fue adquirida en 275 millones de dólares a distintas razones sociales pertenecientes a Altos Hornos de México (AHMSA).Esta nueva intención por obtener una copia del contrato, indicó Guerra Ford, se dio luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunciara en septiembre pasado que inició un procedimiento de sanción administrativa en contra de los servidores públicos que avalaron la compra.

