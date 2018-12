Ocho magistrados de Circuito y siete jueces de Distrito con jurisdicción en Ciudad Juárez perciben un sueldo mayor al del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien gana 108 mil pesos mensuales.Los magistrados cobran 145 mil 266 pesos mensuales y los jueces de Distrito 132 mil 431 pesos, de acuerdo con el tabulador de salarios publicado el pasado 27 de febrero en el Diario Oficial de la Federación y confirmado por Rogelio Alberto Montoya Rodríguez, coordinador de magistrados en el Decimoséptimo Circuito, correspondiente a esta frontera.Los jueces, además, perciben 251 mil 486 pesos de aguinaldo y un bono por riesgo anual de 422 mil 194 pesos.Los magistrados de Circuito, por su parte, reciben también 280 mil 071 pesos de aguinaldo y 472 mil 253 pesos del mismo bono, indica el mismo tabulador que es parte del Manual que Regula las Remuneraciones de los Servidores Públicos del Poder Judicial de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018.Los magistrados con jurisdicción en Juárez son Héctor Guzmán Castillo, María Teresa Zambrano Calero e Ismael Ruíz Villanueva, quienes conforman el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito.También José Octavio Rodarte Ibarra, Francisco Saldaña Arrambide y Rogelio Alberto Montoya Rodríguez, del Segundo Tribunal Colegiado; así como Elba Lizeth Moreno Balderrama, secretaria en funciones del Tercer Tribunal Unitario y Avelina Morales Guzmán, a cargo del Cuarto Tribunal Unitario.Los jueces son Gabriel Pacheco Reveles, juez Cuarto de Distrito; José Erasmo Barraza Grado, titular Quinto de Distrito; Héctor Manuel Flores Lara, del Sexto de Distrito; David César Aranda González, del Séptimo de Distrito y Jesús Alberto Ávila Garavito, en el Noveno de Distrito. Así como Gustavo Aquiles Villaseñor, Luis Benítez Alcántara y José Salvador Rodríguez Mendoza resolutores a cargo del nuevo sistema de justicia penal.La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió el pasado viernes la aplicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que reduce los salarios de los empleados del Gobierno.Impulsada por legisladores de Morena, dicha ley estipula que ningún funcionario puede tener un sueldo mayor que el presidente.López Obrador ha dicho que decidió promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios judiciales porque son exagerados y ofensivos, y que no tienen que ver ni con el cambio que demanda la gente ni con la justicia.El lunes pasado Montoya señaló que ninguno de los magistrados o jueces federales caen en el supuesto de ganar más de 600 mil pesos como denunció López Obrador, aunque sí perciben más de lo que podría devengar el titular del Poder Ejecutivo a finales de este año.“Se ha querido posicionar un falso discurso de que somos privilegiados y que vivimos del abuso del erario público, señalando cantidades excesivas que no corresponden ni cercanamente a la realidad, sólo para centralizar como foco de atención un mero asunto de salarios”, apuntó.La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, de la que son parte los magistrados y jueces de Distrito del Décimo Séptimo Circuito y presidida por Montoya Rodríguez, también fijó una postura respecto a las críticas del presidente de la República y la iniciativa de Ley de Remuneraciones que intenta limitar el salario de magistrados y jueces federales.“Como juzgadores de carrera, formados tras años de servicio, capacitación constante y diversos concursos de oposición, designados por méritos propios, tenemos el compromiso y estamos obligados a cumplir y hacer cumplir la Constitución”, afirmó la Asociación en un documento difundido el lunes pasado.Agregó: “A ello hemos entregado nuestras vidas y diariamente con nuestras resoluciones hacemos valer los derechos humanos de las personas contra actos arbitrarios de las autoridades, lo que suele no ser cómodo. Pero eso es la democracia constitucional”.Los funcionarios del Poder Judicial de la Federación también indicaron que los señalamientos del López Obrador son intentos de condicionar a los juzgadores federales y se han presentado a la opinión pública como "ejercicios modernizadores, que supuestamente harán más eficiente la impartición de justicia y permitirán ahorros para los ciudadanos, sin embargo, en el fondo esconden su verdadera intención: debilitar el sistema de frenos y contrapesos de nuestra democracia y vulnerar el Estado de Derecho”.Los inconformes indicaron que mantener campañas de desprestigio en contra los juzgadores, haciéndolos pasar por oportunistas, que solo buscan el beneficio personal, representa el debilitamiento de la confianza ciudadana en sus propias instituciones.

