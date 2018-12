Exigen a Moctezuma maestros de calidad

Ciudad de México— Legisladores pidieron al Secretario de Educación, Esteban Moctezuma, garantizar que los maestros asistan a clases, que no ceda ante presiones de sindicatos, que no se elimine su evaluación y que se garantice la calidad de docentes en las aulas.Senadores de diversas fracciones solicitaron al funcionario que medidas anunciadas esta mañana como la eliminación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) no implique que el Gobierno "baje la guardia" y se vuelva permisivo ante faltas.El perredista Juan Zepeda insistió el llamado de que Moctezuma no acceda a presiones de sindicatos como el SNTE y la CNTE que repercutan en la educación de niños y jóvenes.Refirió que si no existe un mecanismo efectivo para garantizar la capacitación de los docentes, si no hay sanciones y el examen se puede presentar en diversas ocasiones, se corre el riesgo de regresar a un viejo esquema donde no se tendría un parámetro de preparación.La senadora Minerva Hernández Ramos, secretaria de la Comisión de Educación refirió que no existe claridad sobre los alcances de la iniciativa que enviará a San Lázaro el Gobierno federal, documento que pidió que sea enviado al Senado.Subrayó que es importante que la evaluación siga y que se vigile el desempeño magisterial."Les quiero decir que a mí me parece que la evaluación es indispensable si queremos garantizar educación de calidad a los niños y a los jóvenes. La evaluación es pertinente, es necesaria. No puede haber cambios profundos en materia educativa si no hay evaluación", dijo."Yo le diría: puede ser cualquier otro organismo, lo importante es que no desaparezca la función de evaluación, porque, como les digo, me parece que, sin lugar a dudas, la educación es el motor, debiera ser el motor de desarrollo de este País y si no se evalúa lo que se hace, creo que nos pone en aprietos como País", opinó.La priista Beatriz Paredes consideró que el tema educativo debe ser ampliamente razonado y se debe ser responsable con las determinaciones."Nosotros vamos a revisar con mucho cuidado el nuevo planteamiento y analizarlo con la perspectiva de preservar mecanismos que respetando a los maestros y valorando a los maestros garanticen que la sociedad, los padres de familia y los niños tengan condiciones de la educación que les permita aprender", expuso.Por separado, Samuel García de Movimiento Ciudadano indicó que si bien el quitar el efecto punitivo es un acierto, ahora el reto es garantizar la capacitación docente y pidió que el Gobierno federal esté dispuesto a escuchar propuestas de otros partidos políticos.Adelantó que MC está preparando una iniciativa de reforma educativa que pretenden que sea aceptada por los morenistas y que se prevé que sea presentada el día de mañana en la Cámara de Diputados.El presidente del Senado, Martí Batres indicó que tocará al Gobierno decidir sobre el tema de marchar de parte de grupos disidentes del magisterio.Y resaltó que esta reforma no obedece a presiones de sindicatos, sino que busca una mejor educación para los estudiantes mexicanos."El tema de la nómina, de las plazas, todos esos temas, evidentemente requieren una rectoría del Estado, un control público. Es decir, ahí el Gobierno tiene una gran responsabilidad", acotó."No deben confundirse las cosas. Es importante que en un proceso de transformación educativa, los maestros sean actores, que no se persiga a los maestros, que no haya una evaluación punitiva, que no se busque castigar a los maestros, que no se haga de los maestros el chivo expiatorio al que se le echen las culpas por los problemas que tiene la educación.Pero al mismo tiempo, se busca -y esto así lo entiendo- que haya un proceso de transformación de manera ordenada, de manera legal y además, que busque elevar la calidad de la educación".