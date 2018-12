Descarta Durazo mando civil en Guardia

Ciudad de México— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, consideró que no debe haber preocupación por el carácter militar de la Guardia Nacional ni el mando en manos del Ejército.En entrevista con Reforma, tras asistir a la reunión matutina del Gabinete de seguridad, señaló que no hay en la actualidad cuadros civiles suficientemente formados para dirigir una organización de esa índole."Solamente hay dos organizaciones de esa naturaleza con esa solidez en el Gobierno federal, que son el Ejército y la Armada, dos instituciones extraordinarias, creo que no debe haber ningún motivo de preocupación respecto al hecho de la formación y el carácter militar de la Guardia Nacional", señaló."Toda vez que la capacitación, la formación, el adoctrinamiento, el entrenamiento, será para prestar un servicio de seguridad pública y eso lleva a una formación completamente distinta del resto de la base militar, que son los soldados".La víspera, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, planteó a diputados que la Guardia Nacional esté bajo un mando civil.Asimismo, propuso que se garantice a esa corporación una temporalidad de cinco años para no "entronizar" indefinidamente a las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.El lunes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) advirtió que la Guardia Nacional conlleva riesgos implícitos y contraviene la Constitución e instrumentos internacionales."Nosotros analizamos, recogemos todas las propuestas y hacemos nuestra visión, pero en las actuales circunstancias no hay en este momento cuadros civiles suficientemente formados como para dirigir una organización como la estamos planteando", recalcó Durazo."La conclusión es, pues, que la única estructura con capacidad, con los cuadros suficientes para dirigir una organización de esta dimensión son el Ejército y la Marina".El secretario subrayó que es imprescindible que los elementos de la Guardia Nacional tengan disciplina militar para garantizar orden, eficacia y mejores condiciones de seguridad."Si hay métodos para formar a elementos de la Policía Federal o a elementos de la Policía de la Ciudad de México en condiciones de respeto a la legalidad, de respeto a derechos humanos, lo mismo se puede hacer, exactamente lo mismo, con ese personal", dijo."Sólo con la diferencia de que tendrá disciplina militar, que es imprescindible para (...) garantizar mejores condiciones, la transparencia, la honestidad de los integrantes de ese cuerpo de seguridad".

